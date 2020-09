Test sierologico a Milano - Ansa

Dopo l'impennata di ieri, con 1.907 contagi, tornano a calare i nuovi casi di Covid in Italia: oggi sono 1.638, per di più con 103.223 tamponi (ieri erano poco meno di 100mila). Aumentano invece, dopo giorni di stabilità a cavallo dei dieci, i decessi, che oggi sono 24 (ieri 10). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.



I 24 morti registrati oggi sono in netto aumento non solo rispetto ai giorni scorsi (ieri erano stati 10, l'altroieri 13), ma al trend dei mesi passati: era dal 7 luglio che non veniva segnalato un dato più alto (allora le vittime furono 30), poi un costante calo, fino ad arrivare al minimo assoluto di 1, il 29 agosto, appena venti giorni fa.



Ma come è stato più volte sottolineato, la curva dei decessi segue quella dei nuovi casi con qualche settimana di ritardo, quindi il balzo di oggi potrebbe voler dire che stiamo pagando il forte aumento dei contagi proprio ad agosto, quando da 130-150 casi al giorno siamo schizzati a oltre mille nel giro di pochi giorni. Presto per dirlo comunque, come sempre conta il trend settimanale, e bisognerà attendere i dati dei prossimi giorni.



In ogni caso oggi a far salire la media è prevalentemente la Lombardia, che da sola segnala 9 decessi, seguita da Veneto (5), Emilia Romagna (2), Liguria (2), Piemonte (1), Lazio (1), Campania (1), Puglia (1), Friuli Venezia Giulia (1) e Umbria (1).



Per quanto riguarda la Lombardia, i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 21.721, per un totale complessivo che arriva a 1,928 milioni. In terapia intensiva si trovano adesso 36 pazienti, 4 in più rispetto a ieri; i ricoverati non in terapia intensiva sono invece calati di 13 unità a quota 271. I guariti/dimessi hanno raggiunto un numero complessivo di 78.695 unità (+326), di cui 1.455 dimessi e 77.240 guariti.



Per quanto riguarda la distribuzione provinciale, a Milano sono stati registrati 89 nuovi casi di coronavirus, di cui 36 nel capoluogo; a Bergamo 11; Brescia 37; Como 9; Cremona 2; Lecco 8; Lodi 3; Mantova 5; Monza e Brianza 37; Pavia 14; Sondrio 4; Varese 12.