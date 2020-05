Un momento di transizione con molti punti interrogativi - Pino Ciociola

I nuovi casi sono esattamente cento meno di ieri (416, dei quali 221 in Lombardia, poco più della metà), nessuno in Umbria, Abruzzo (che però non ha aggiornato i dati), Molise, Basilicata, Calabria e Sardegna. I decessi tornano sopra cento (111, dei quali 67 in Lombardia, unica Regione che oggi supera i dieci morti). E il numero degli attuali positivi scende sempre velocemente (43.691, appena sabato scorso erano 57.752) e scendono ricoverati in terapie intensive e reparti Covid.

Com’è andata a maggio. Si chiude domani il mese segnato prima dall’allentamento del lockdown (il 4), poi dalla sua quasi totale cancellazione (il 18). Ed è andata che nella prima metà, dal 1 al 15 maggio, in Italia i nuovi casi sono stati 16.457, aumentando del 7,9%, poi nella seconda metà, dal 16 maggio a oggi, sono stati 7.904, con una crescita più che dimezzatasi. Ancora dal 1 al 15 maggio, nel nostro Paese i positivi sono scesi da 100.943 a 72.070 (meno 28.873), diminuendo del 28,6% e nella seconda metà, dal 16 maggio a oggi sono passati da 70.187 a 43.691 (meno 26.496), diminuendo del 37,7%. Un doppio bel balzo avanti, insomma.

Fase di controllo. “Al momento in Italia non vengono riportate situazioni critiche relative all’epidemia di Covid-19”, annota l’ultimo report dell’Istituto superiore di Sanità insieme al ministero della Salute: “La situazione attuale, relativa all’inizio della prima fase di transizione, è complessivamente positiva. Permangono segnali di trasmissione con focolai nuovi segnalati che descrivono una situazione epidemiologicamente fluida in molte Regioni italiane”. Tant’è che “l’incidenza settimanale rimane molto eterogenea nel territorio nazionale”. E che “in alcune Regioni il numero di casi è ancora elevato denotando una situazione complessa, ma in fase di controllo”. Nel frattempo - sempre secondo il report - “si osservano livelli di resilienza in miglioramento”.

Vediamo l’aggiornamento quotidiano dei numeri dalla Protezione civile.

Nuovi contagi. Sono 416 (sabato 669, domenica 531, lunedì 300, martedì 397, mercoledì 584, giovedì 593 e ieri 516) e 221 di questi si registrano in Lombardia (sabato 441, domenica 285, lunedì 148, martedì 159, mercoledì 186+198, giovedì 382 e ieri 354). I tamponi effettuati sono 69.342 (venerdì 75.380, sabato 72.410, domenica 55.824, lunedì 35.241, martedì 57.674, mercoledì 67.324, giovedì 75.893 e ieri 72.135), con un rapporto di positività che segna un nuovo minimo, 0,6% (l’altro ieri 0,8%, ieri 0,7%).

Morti. Sono 111 (sabato 119, domenica 53, lunedì 92, martedì 78, mercoledì 117, giovedì 70 e ieri 87) e 67 di questi sono in Lombardia (sabato 56, domenica 3, lunedì 34, martedì 22, mercoledì 58, giovedì 20 e ieri 38). Così il totale nazionale sale a 33.340 dall’inizio della pandemia.

Totale dei casi. Sono 232.664 le persone che hanno contratto il Covid-19 (compresi guariti e deceduti) dall’inizio della pandemia, cioè i contagiati accertati finora.

Attuali positivi. Sono 43.691 (sabato 57.752, domenica 56.594, lunedì 55.300, martedì 52.942, mercoledì 50.966, giovedì 47.986 e ieri 46.175), 2.484 in meno rispetto a ieri (sabato meno 1.570, domenica meno 1.158, lunedì 1.294,martedì 2.358, mercoledì meno 1.976, giovedì meno 2.980 e ieri 1.811).

Ricoverati nelle terapie intensive. Sono 450 (sabato 572, domenica 553, lunedì 541, martedì 521, mercoledì 505, giovedì 489 e ieri 475).

Ricoverati in reparti ospedalieri ordinari. Sono 6.680 persone (sabato 8.695, domenica 8.613, lunedì 8.185, martedì 7.917, mercoledì 7.729, giovedì 7.379 e ieri 7.094), 414 meno di ieri.

In isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Sono 36.561 persone (sabato 48.485, domenica 47.428, lunedì 46.574, martedì 44.504, mercoledì 42.732, giovedì 40.188 e 38.606), cioè sempre l’84% degli attuali positivi.

Guariti e dimessi. Sono complessivamente 2.789 (sabato 2.120, domenica 1.639, lunedì 1.502, martedì 2.677, mercoledì 2.443, giovedì 3.503 e ieri 2.240), portando il numero totale dall’inizio della pandemia a 155.633.

Le Regioni. I casi attualmente positivi sono 21.809 in Lombardia, 5.290 in Piemonte, 3.279 in Emilia-Romagna, 3.055 nel Lazio, 1.612 in Veneto, 1.347 nelle Marche, 1.222 in Puglia, 1.166 in Toscana, 999 in Sicilia, 981 in Campania, 781 in Liguria, 770 in Abruzzo (ma, come detto,senza aggiornamento dei dati), 366 nella Provincia autonoma di Trento, 305 in Friuli Venezia Giulia, 186 in Sardegna, 156 in Molise, 151 in Calabria, 137 nella Provincia autonoma di Bolzano, 31 in Basilicata, 31 in Umbria, 17 in Valle d’Aosta.

