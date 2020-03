Piazza San Pietro - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI











La sanità lombarda ha una voce sola: fermare i contagi. Costi quello che costi. Anche il blocco dei trasporti pubblici, la serrata dei negozi, il fermo delle attività non indispensabili. Si fa portavoce delle richieste che arrivano dagli ospedali, rilanciate dai sindaci di tutta la regione, il presidente lombardo Attilio Fontana. Tutti i "12 sindaci della Lombardia mi hanno incaricato di rivolgermi al governo per chiedere un ulteriore irrigidimento delle misure" ha detto ai microfoni di SkyTg24, spiegando che si tratta di "ipotesi che presenteremo al governo" oggi. Secondo Fontana, si dovrebbero "chiudere le attività commerciali" non essenziali e "il trasporto pubblico locale e quelle attività imprenditoriali che possono essere chiuse". Anche Cgil, Cisl e Uil della Lombardia sostengono la richiesta. A quel punto la Lombardia sarebbe davvero come Wuhan, l'epicentro dell'epidemia in Cina, dove dopo un lungo blocco assoluto ora finalmente si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel.

Intanto si allunga la lista dei Paesi che impongono restrizioni o divieti ai viaggiatori provenienti dall'Italia o almeno dalle regioni più esposte al rischio del contagio. Dopo India, Thailandia, Israele, Seycelles, Maldive e Malta, e molti altri, anche il Giappone da oggi chiude la frontiera a tutti i cittadini non giapponesi che provengano o siano transitati negli ultimi 14 giorni da Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Marche. Per loro respingimento immediato alla frontiera.

La Spagna ha vietato per legge i voli diretti dall'Italia, fino al 25 marzo. Aumentano le compagnie aeree che sospendono i collegamento con gli aeroporti lombardi. Oggi hanno annunciato la sospensione dei voli British Airways, RyanAir e Jet2. E Costa Crociere ha deciso di interrompere i viaggi nel Mediterraneo fino al 3 aprile: le crociere attualmente in corso faranno scalo nei porti italiani solo per consentire lo sbarco e il rientro a casa.

Le cifre del contagio in Italia

Dalla Cina 50mila tamponi e 100mila mascherine

In una telefonata con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, il suo omologo cinese, Wang Yi, gli avrebbe assicurato l'esportazione da aziende cinese di 2 milioni di mascherine mediche e mille ventilatori polmonari. Pechino si è inoltre detta disposta a inviare all'Italia 100mila mascherine di massima tecnologia e 20mila tute protettive, oltre che 50mila tamponi per effettuare test diagnostici.

Piazza San Pietro e Basilica chiuse alle visite turistiche

Chiudono anche la Basilica di San Pietro e la piazza per arginare il rischio di contagio, almeno fino al 3 aprile. Lo comunica il portavoce della Santa Sede Matteo Bruni. "In coordinamento con i provvedimenti varati dalle Autorità italiane -spiega - oggi sono state adottate alcune ulteriori misure volte ad evitare la diffusione del coronavirus. Dalla giornata odierna la Piazza e la Basilica di San Pietro restano chiuse alle visite guidate e ai turisti". "La farmacia e il supermercato dell'Annona restano aperte, ma con ingressi contingentati. Sempre da oggi, in via precauzionale, resteranno chiuse l'unità mobile delle Poste Vaticane in Piazza San Pietro, i due punti vendita della Libreria Editrice Vaticana, il Servizio Fotografico de L'Osservatore Romano, che rimarrà comunque accessibile online, e il magazzino di abbigliamento". Inoltre, "la mensa per i dipendenti sarà chiusa al pubblico da domani quando invece sarà attivato un servizio di consegna pasti su richiesta delle diverse realtà ed enti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano".

L'Elemosiniere del Papa distribuisce mascherine ai poveri

"Io personalmente sto portando mascherine ai poveri nelle mense e nei bagni, insomma dove abbiamo dei centri di assistenza. Quando le abbiamo inviate in Cina questa situazione in Italia ancora non c'era. Noi continuiamo a darle nel silenzio, le diamo ai poveri e ai bisognosi" dice all'Ansa l'Elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski. Lo stesso Krajewski aveva coordinato, ai primi di febbraio, l'invio di circa 600-700 mila mascherine in Cina, in particolare nella provincia di Hubei.

Lo Spallanzani di Roma: oggi 14 guariti

Il bollettino dell'ospedale Spallanzani di Roma, dove sono stati ricoverati e sono guariti i primi 3 casi noti di Covid-19 in Italia, tranquillizza sulla situazione nella capitale. A oggi sono "i pazienti Covid-19 positivi sono in totale 60, inclusi i 10 che necessitano di supporto respiratorio. In particolare per alcuni di loro il quadro clinico è stabile o in netto miglioramento". I dimessi oggi sono stati 14. Altre 19 persone sono in osservazione.

L'Austria filtra gli italiani alla frontiera

Tutti i passaporti e i documenti di identità dei viaggiatori che dall'Italia entreranno in Austria saranno controllati e fotografati. Lo ha annunciato il ministro degli Interni austriaco Karl Nehammer. L'ingresso in Austria è consentito solo con un certificato medico di buona salute o con un successivo isolamento di 14 giorni.

Malta sospende i collegamenti. I numeri da chiamare per rientrare

Una corsa straordinaria di catamarano fra Malta e Pozzallo e un volo charter fra La Valletta e Roma saranno "presumibilmente" organizzati entro oggi per gli italiani temporaneamente presenti a Malta che intendono rientrare in Italia. Lo rende noto l'ambasciata italiana. Il governo maltese ha interrotto il traffico passeggeri da e per l'Italia. Gli interessati devono inviare un'email a cons.lavaletta@esteri.it. Per le emergenze i numeri sono +35621233157 o +35622489800.

La corsa insensata nei supermercati. Anche calciatori del Napoli

Dopo l'annuncio del premier Giuseppe Conte, ieri dopo le 21.30, dell'estensione a tutta Italia delle restrizioni già imposte alla Lombardia, si è assistito in alcune parti d'Italia a una insensata corsa a riempire i carrelli nei supermercati aperti di notte (e che ovviamente saranno sempre riforniti e resteranno aperti, con la modalità già in atto degli ingressi contingentati).

Anche alcuni calciatori del Napoli si sono messi in fila per fare la spesa al supermercato. E così alcuni tifosi azzurri hanno fotografato Callejon e Llorente con il carrello all'esterno di un supermercato del Vomero. In coda a un altro supermercato anche il portiere Ospina, con la moglie che ha postato su Instagram una storia mentre i due erano in coda per entrare alle 23.10.

TUTTI GLI ARTICOLI SULL'EMERGENZA COVID-19