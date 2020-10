La zona dei "baretti" a Napoli - Ansa

Dopo la Lombardia, anche la Campania. "Ci prepariamo a chiedere in giornata il coprifuoco. Il blocco di tutte attività e della mobilità da questo fine settimana in poi" ha annunciato il presidente della Regione Vincenzo De Luca. "Volevamo partire - ha detto - dall'ultimo week end di ottobre ma partiamo ora. Si interrompono le attività e la mobilità alle 23". A cominciare da venerdì prossimo.

Meno uscite serali, ma si torna a scuola. Almeno i più fragili. "Autorizziamo da subito progetti speciali scolastici per bambini disabili e autistici - ha detto De Luca - e da lunedì anche le attività delle scuole elementari".

Lombardia, da giovedì tutti a casa alle 23

Per la Lombardia dovrebbe arrivare nel pomeriggio l'annunciato via libera del governo al "coprifuoco" chiesto dalla Regione tornata nell'occhio del ciclone per la seconda ondata dell'emergenza Covid. Un coprifuoco che dovrebbe scattare alle 23 di giovedì 22, e ripetersi ogni sera per tre settimane, fino alle 5 del mattino. Prevista anche la chiusura dei centri commerciali non alimentari nel fine settimana. La misura è stata chiesta, in accordo con i sindaci, per tutto il territorio lombardo anche se l'emergenza interessa, questa volta, specialmente le province di Milano e di Monza-Brianza.

I controlli non interesseranno solo le zone della movida (i Navigli milanesi, in primis) ma saranno "a tappeto". Secondo quanto apprende l'agenzia Agi, le forze dell'ordine effettueranno controlli ovunque, essendo vietato uscire di casa per motivi che non siano urgenze di salute o di lavoro. Per definire le modalità di attuazione del provvedimento, i prefetti convocheranno tra oggi e domani i vari Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Sul fronte sanitario, sarà pronto entro pochi giorni l'ospedale d'emergenza in Fiera Milano, con 200 posti di Terapia intensiva. Lo ha confermato il presidente della Regione, Attilio Fontana: "Entro la fine di questa settimana, al massimo all'inizio della prossima, sarà perfettamente pronto a ricevere dei malati". Sempre nella speranza che non ce ne sia bisogno.

Il rischio Milano. Sala: situazione più critica

Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco (Università di Milano) il coprifuoco dalle 23 potrebbe non essere del tutto sufficiente per Milano. A suo giudizio la metropoli, "per densità di popolazione, interscambi lavorativi, i contatti legati alla tipologia abitativa di Milano, sicuramente è un malato più grave". Pregliasco ha spiegato che si attenderanno gli effetti di questa ordinanza "ma siamo pronti velocemente a immaginare ulteriori provvedimenti". Il Comitato tecnico-scientifico (Cts) lombardo, precisa Pregliasco, aveva spinto per una chiusura dei locali "alle 21 ma anche prima". Lo scopo: evitare le occasioni di contatto tra persone non conviventi, al di fuori degli ambienti di scuola e lavoro.



Il sindaco Giuseppe Sala, in un videomessaggio su Facebook, riconoscendo che "a Milano la situazione appare più critica" che nel resto della Lombardia, ha detto che il coprifuoco scatterà "con differenza tra alcune città e province". Ha aggiunto che almeno il 50% dei dipendenti comunali lavorerà in smart working.

Genova, vietato sostare in zone a rischio assembramento

Nuove misure restrittive in arrivo anche in Liguria, e in particolare a Genova. Potrebbe trattarsi, anticipa il presidente della Regione Giovanni Toti, del divieto di "sostare in alcune piazze e strade affollate in alcuni giorni della settimana". Non si tratterà di veri lockdown, precisa, ma di limitazioni all'assembramento.

L'allarme dei medici per Napoli

Se a Genova la situazione è critica e a Milano decisamente preoccupante, a Napoli le cose vanno persino peggio. "La Campania è malata. Napoli è malata" constata Bruno Zuccarelli, vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Napoli. "Era presumibile - aggiunge - che alla fine il Covid riuscisse a fare breccia, ad insinuarsi nelle nostre case. I cittadini napoletani, e più in generale campani, hanno dimostrato nel corso della prima ondata di avere un grande rispetto per le regole. Regole calate dall'alto con dolore, ma necessarie. Ora però è tempo che queste stesse regole arrivino da noi", esorta.

In Veneto un piano in 5 fasi, legato alle Terapie intensive

Dal Veneto, altra regione con alto numero di contagi ma priva di grandi metropoli e dunque meno esposta ai rischi ad esse connessi, arriva un nuovo piano sanitario regionale. Obiettivo: garantire la tenuta degli ospedali. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha annunciato 5 livelli di gravità, che richiederanno proporzionate misure di intervento, sulla base dei posti occupati in Terapia intensiva. Il piano prevede "mille posti in Terapia intensiva", di cui almeno 200 riservati a malati non Covid. La fase 5, quella rossa, scatta sopra i 400 posti occupati. "Ora siamo in fase 2, la fase 3 scatta con 150 pazienti Covid in intensiva", ha detto Zaia. Non ha precisato se la fase 5 preveda il lockdown come l'abbiamo vissuto la scorsa primavera.