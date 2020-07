Ministero Salute

Leggero aumento dei casi di coronavirus in Italia, 181 oggi contro i 170 di ieri, ma con molti più tamponi effettuati, 48.170 contro 25.551. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia sale, così, a 246.488. Pesa l'aumento della Lombardia, 53 nuovi casi contro i 34 di ieri, mentre sono sopra i 20 nuovi positivi Campania (29 casi), Veneto (24) ed Emilia Romagna (20).

Non si registrano nuove positività in sette regioni italiane: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata. Secondo i dati giornalieri pubblicati dal ministero della Salute e disponibili sul sito della Protezione Civile c'è un netto aumento del numero dei decessi, oggi 12 contro i 5 degli ultimi giorni. Segnalano vittime il Veneto (5), la Toscana (3), e una ciascuna Lombardia (che era rimasta per diversi giorni senza morti), Emilia Romagna, Lazio e Abruzzo. Il totale delle vittime sale a 35.123. I guariti sono 167 (ieri 147), per un totale di 198.756. In aumento il numero dei malati attuali, +28 (ieri +16), che ora sono 12.609. In calo ancora le terapie intensive, -5 oggi, 40 in tutta Italia. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.820.

LOMBARDIA

In Lombardia il totale dei decessi sale a 16.802 vittime dall'inizio della pandemia. Con 6.326 tamponi effettuati, sono 53 i nuovi casi positivi. Calano i ricoverati in terapia intensiva e aumentano quelli negli altri reparti.

MARCHE

Un ricovero in meno nelle Marche a causa del Coronavirus. Dall'aggiornamento odierno il numero dei contagiati è salito a 6.838 (+11): 5.731 dimessi/guariti (+3), 116 in isolamento domiciliare (-2) e quattro ricoveri. Tra questi ultimi nessuno si trova in terapia intensiva.

CAMPANIA

Sono 393 le persone attualmente positive al coronavirus in Campania: di queste 362 sono in isolamento domiciliare e 31 ricoverate in ospedale, delle quali 4 in terapia intensiva e 27 in reparti ordinari Covid. Dei 4.955 casi totali di coronavirus verificati in Campania dall'inizio dell'emergenza, oltre ai 393 attualmente positivi, 4.128 sono le persone guarite e 434 i deceduti.

SALE A 176 IL NUMERO DEI MEDICI MORTI DI COVID-19

Sale a 176 il numero di medici morti di Covid-19 in Italia dall'inizio dell'epidemia. Ad aggiornare il dato è la Federazione degli ordini dei medici (Fnomceo), che sul suo sito listato a lutto tiene l'elenco dei colleghi uccisi dal virus. Gli ultimi decessi riportati sono quelli di Nello di Spigno, anestesista rianimatore scomparso il 23 luglio, e Davoud Ahangari, medico di medicina generale, morto il 25.

L'ITALIA POST COVID IN UN'INDAGINE TRA I LAVORATORI



L'Italia post-Covid, che emerge da un'indagine di Bcw Burson Cohn & Wolfe, condotta su 1.600 lavoratori fra Italia, Germania, Francia e Spagna è un paese "ancora guardingo e cauto" ma "preparato alla ripartenza di settembre e, tra gli altri, meno preoccupato per il ritorno al lavoro". Per un italiano su due (52%) la priorità è riaprire l'economia, piuttosto che prevenire la diffusione del Coronavirus (48%), contro una media europea del 63% di intervistati ancora timorosi. Anche per quanto riguarda la seconda ondata del virus - secondo l'indagine - gli italiani sono preoccupati (77%) ma in misura minore di Francia (88%) e Spagna (96%). Il 75% degli italiani si sente "assolutamente tranquillo" di tornare al lavoro anche domani, sebbene il 48% abbia il timore di portare a casa il virus e il 29% non si fida che i propri colleghi seguano le necessarie attenzioni.