Due nuovi focolai di Covid-19 sono stati individuati in Trentino e in Veneto. E dalle località sciistiche del Trentino arriva una sorpresa nei test sierologici: ha sviluppato l'immunità il 23% dei residenti con più di 10 anni. Una percentuale che comprende in larga parte asintomatici o pazienti con sintomi lievi.

Nelle località sciistiche trentine il 23% ha l'immunità

Nelle principali località sciistiche del Trentino il Covid-19 ha colpito, anche se in forma lieve o asintomatica, molto più di quanto dicano i dati sui contagi. Lo rivela uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), secondo cui in 5 comuni presi in esame addirittura il 23% della popolazione, quasi uno su 4, risulta positivo ai test sierologici, ossia è venuta a contatto con il virus.

In particolare, lo studio ha rilevato una percentuale di positività del 27,73% a Canazei, del 24,7% a Campitello di Fassa, del 23,61% a Vermiglio, del 20,97% a Borgo Chiese, del 17,81% a Pieve di Bono-Prezzo. Ulteriori indagini in corso - riferisce l'Iss -permetteranno di correlare al meglio questo dato con la situazione epidemiologica locale, e forniranno fondamentali informazioni per lo sviluppo di strategie mirate alla sanità pubblica. L'indagine è particolarmente rilevante dal momento che le zone hanno visto nei mesi di gennaio e febbraio un rilevante afflusso di turisti.

Lo studio ha rilevato la presenza di anticorpi nella popolazione di tutte le età, ad eccezione dei bambini sotto i 10 anni nell'intera area coinvolta, per Comune, per età e per sesso.

Nuovo focolaio in Trentino: 8 positivi

L'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento (Apss) ha identificato un nuovo focolaio di Covid-19. Risultano positive al tampone otto persone. Il contagio, ha spiegato il direttore del Dipartimento di prevenzione Antonio Ferro, è partito da un cittadino kosovaro rientrato in Trentino lo scorso 14 giugno.

Nuovo focolaio in Veneto, l'allarme di Zaia

Nuovo focolaio di coronavirus anche in Veneto, scatenato da un imprenditore rientrato dalla Bosnia. E così la regione passa da un rischio basso a un rischio elevato (da una r con t pari a 0,43 a una di 1,63). L'ha spiegato presidente del Veneto Luca Zaia, ricostruendo la vicenda che ha determinato 5 nuove positività e 89 isolamenti a Vicenza e a Verona.

All'origine ci sarebbe un viaggio di lavoro compiuto in Bosnia da un imprenditore vicentino. Imprenditore che, tornato positivo, ha organizzato feste private, partecipato a funerali, rifiutato di sottoporsi a un tampone e poi rifiutato un ricovero, continuando (da positivo) a svolgere vita lavorativa e sociale normale e mentendo su colleghi e compagni di viaggio. "Se questo è il sistema di gestire la positività e la sintomatologia, dopo quattro mesi di coronavirus allargo le braccia - ha detto Zaia -. Fosse per me, di fronte a certi comportamenti prevederei la carcerazione". La legge prevede una multa di 1.000 euro in caso di fuga dall'isolamento sanitario. "Ritengo che sia fondamentale il ricovero coatto" ha aggiunto Zaia.