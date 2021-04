Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Sono 13.817 i nuovi casi di contagio al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Nella giornata di venerdì erano stati 14.761 i nuovi casi.

Sono invece 322 i decessi in un giorno (venerdì 342) per un totale di 119.021 vittime dall'inizio della pandemia. Calano ancora le terapie intensive (-85) e i ricoveri ordinari (-469).





LAZIO

Nel Lazio sono oggi 1.266 (+45) i nuovi casi di coronavirus accertati attraverso 15mila tamponi (-1.231 su ieri) e oltre 20mila test antigenici. I decessi sono 23, stesso numero di ieri, e +1.215 i guariti. Diminuiscono le terapie intensive e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 500 dall'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, parole di ringraziamento per gli operatori della Croce rossa italiana e della Protezione civile "per il grande impegno che stanno dimostrando in questa campagna vaccinale".



BASILICATA

In Basilicata (zona arancione) sono stati analizzati 1.510 tamponi molecolari: 162 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 155 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi con il totale delle vittime lucane fermo quindi a 494.

Sale da 172 a 175 il numero delle persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali però solo 12 (una in più di del giorno prima) in terapia intensiva, sette all'ospedale San Carlo di Potenza e cinque al Madonna delle Grazie di Matera. Con 175 nuove guarigioni (in totale 16.230), il numero dei lucani attualmente positivi scende da 5.863 a 5.843 (5.668 in isolamento domiciliare).

Dall'inizio dell'epidemia in Basilicata sono stati analizzati 314.008 tamponi molecolari, 288.297 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 183.836 persone.



EMILIA-ROMAGNA

È di quasi mille nuovi positivi e trenta morti il bilancio delle ultime 24 ore della pandemia in Emilia-Romagna. Prosegue il calo dei ricoveri ma le vittime sono altre 30, con età media 86 anni. Il totale dei morti è 12.761.

I nuovi casi di coronavirus sono 984 individuati sulla base di 28.391 tamponi, fra molecolari e antigenici. Età media: 39,6

anni. Tra le province Modena in testa per i contagi giornalieri con 160 nuovi casi, seguita da Bologna (134 più 23 del

circondario imolese), Reggio Emilia (151), e Ravenna (119). Poi Rimini (113), Parma (107) e Cesena (63), quindi Forlì (56),

Ferrara (39), Piacenza (19).

In terapia intensiva sono ricoverati 265 pazienti (11 in meno rispetto a ieri) e negli altri reparti Covid ci sono 1.873

persone (75 in meno). I casi attivi sono 52.403 (-2.143 rispetto a ieri), di cui uasi il 96% in isolamento domiciliare.



PUGLIA

Oggi in Puglia, sono stati registrati 13.331 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e 1.255 casi positivi: 333 in provincia di Bari, 182 in provincia di Brindisi, 153 nella provincia BAT, 193 in provincia di Foggia, 145 in provincia di Lecce, 237 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati inoltre registrati 33 decessi: 11 in provincia di Bari, 12 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, un residente fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.156.052 test, 173.251 sono i pazienti guariti e 49.062 sono i casi attualmente positivi.