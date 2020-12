Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI











Sono 10.872 i nuovi casi di coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 1.964.054. È invece di 415 l'incremento delle vittime in un giorno, che porta il totale a

69.214.

Sono 87.889 i tamponi per il Covid effettuati nelle ultime 24 ore, in calo di quasi 50mila rispetto

ai 137.420 di sabato. Il rapporto tra tamponi effettuati e positivi individuati è al 12,3%, ancora in aumento, di oltre un punto, rispetto all'11% di domenica.



Sono 2.731 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 12 meno di ieri nel saldo tra ingressi e uscite. Secondo il ministero della salute gli ingressi giornalieri in rianimazione sono invece 161. Nei

reparti ordinari sono invece ricoverate 25.145 persone, con un calo rispetto a ieri di 13 pazienti.

I DATI A LIVELLO REGIONALE

EMILIA-ROMAGNA

Sono 1.594 i nuovi positivi registrati in Emilia Romagna, di cui 811 asintomatici da screening regionali e attività di contact tracing. Oltre 88.000 i guariti da inizio pandemia (+416 da ieri) Eseguiti quasi 8mila tamponi, 742 tamponi rapidi e 1.167 test sierologici. Quasi il 95% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. L'età media nei nuovi positivi è di 46 anni. 38 i decessi, nessuno a Parma.

Dall'inizio dell'epidemia, in Emilia-Romagna si sono registrati 157.185 casi di positività, su un totale di 7.938 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 20%.

Prosegue l'attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 811 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 297 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 489 sono stati individuati all'interno di focolai già noti.

L'età media dei nuovi positivi di oggi è 46,1 anni.

Su 811 asintomatici, 407 sono stati individuati grazie all'attività di contact tracing, 47 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 7 con gli screening sierologici, 5 tramite i test pre-ricovero. Per 345 casi è ancora in corso l'indagine epidemiologica.

MARCHE

Sono 162 i nuovi casi di contagio registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore, su 1.434 tamponi processati. I dimessi sono 36, i deceduti sono 8.



SARDEGNA

Sono 28.683 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 297 nuovi casi.

Si registrano anche 9 decessi (669 in tutto), cinque uomini e quattro donne tra 73 e 100 anni. Le vittime: 7 residenti della Città Metropolitana di Cagliari e 2 rispettivamente delle province di Oristano e Sud Sardegna.

In totale sono stati eseguiti 451.459 tamponi con un incremento di 2.616 test. Sono invece 542 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (sei in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 48 (-2) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.369. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 11.795 (+148) pazienti guariti, più altri 260 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 28.683 casi positivi complessivamente accertati, 6.379 (+111) sono stati rilevati nella Città metropolitana di Cagliari, 4.572 (+87) nel Sud Sardegna, 2.236 (+3) a Oristano, 5.744 (+36) a Nuoro, 9.752 (+60) a Sassari.



TOSCANA

In Toscana sono 116.235 i casi di positività al Coronavirus, 452 in piu' rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in piu' rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,8% e raggiungono quota 100.366 (86,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.797.570, 6.638 in piu' rispetto a ieri, di cui il 6,8% positivo. Sono invece 2.150 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 21% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 765 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 12.396, -3,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.150 (stabili rispetto a ieri), di cui 185 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 34 nuovi decessi: 15 uomini e 19 donne con un'età media di 84 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.