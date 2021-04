Reuters

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 15.943 casi positivi da coronavirus e 429 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 28.109 (895 in meno di ieri), di cui 3.366 nei reparti di terapia intensiva (51 in meno di giovedì) e 24.743 negli altri reparti (844 in meno di giovedì). Sono stati analizzati 179.644 tamponi molecolari e 148.060 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata dell’8,4 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,6 per cento.

Nella giornata di giovedì i contagi registrati erano stati 16.943 e i morti 380.



Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (2.431), Campania (1.994), Puglia (1.537), Lazio (1.474), Sicilia (1.370).









​





LOMBARDIA

Sono 2.431 i nuovi casi di coronavirus registrati in 24 in Lombardia a fronte di 47.103 tamponi per un tasso di positività del 5,1%. Sono invece 87 i decessi nello stesso arco temporale, numero che porta il totale delle vittime Covid in regione a 32.146. È quanto emerge dal bollettino di Regione Lombardia. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-11 e 728 in totale) e nei reparti (-256 e 5.131 in totale). Sono 47.103 i tamponi processati di cui 30.057 molecolari e 17.046 antigenici, per un totale complessivo di 8.872.725. I nuovi guariti/dimessi sono 2.867, 677.650 da inizio pandemia, di cui 4.913 dimessi e 672.737 guariti. Milano è la provincia con il maggior incremento a +791 di cui 302 a Milano città; seguono Brescia (+300), Monza e Brianza (+289), Bergamo (+210); Como (+144); Mantova (+133); Pavia (+131); Varese (+105); Lecco (+94); Cremona (+67); Sondrio (+52); Lodi (+38).











SARDEGNA

Salgono a 50.872 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 348 nuovi contagi. In totale sono stati eseguiti 1.117.735 tamponi, per un incremento complessivo di 4.357 test rispetto al dato precedente.

Si registrano anche cinque nuovi decessi (1.307 in tutto). Sono, invece, 359 (+9) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, 57 i pazienti in terapia intensiva (+3).

Le persone in isolamento domiciliare sono 17.325 e i guariti sono complessivamente 31.817 (+237) mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 7.

Sul territorio, dei 50.872 casi positivi complessivamente accertati, 13.128 (+156) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.733 (+38) nel Sud Sardegna, 4.383 (+24) a Oristano, 10.066 (+55) a Nuoro, 15.562 (+75) a Sassari.

ABRUZZO

Torna a due cifre, in Abruzzo, il numero delle vittime del Coronavirus, pari a 17: ieri i decessi erano 5. Si registrano 210 nuovi contagi e 526 guariti, rispetto a ieri. Il tasso di positività è pari al 3 per cento. Sale purtroppo a 2.315 il bilancio dei deceduti a causa del virus. In queste ultime ore sono 10 i morti per covid in provincia di Teramo, 3 in provincia dell'Aquila, 3 in provincia di Pescara, uno nel teatino, 9 di questi decessi sono avvenuti nei giorni scorsi e le Asl abruzzesi solo oggi hanno comunicato il dato. Migliorano i dati sui ricoveri, 525 in area medica, 12 in meno rispetto a ieri e in terapia intensiva i pazienti sono 57 (1 in più rispetto a ieri e con 4 nuovi ricoveri). In isolamento domiciliare restano 9.314 persone, 325 in meno rispetto a 24 ore fa. I positivi con meno di 19 anni sono 44, di questi, 14 risiedono in provincia dell'Aquila, 14 in provincia di Teramo, 10 in provincia di Pescara e 6 in provincia di Chieti. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 68.948 i positivi al Covid 19 registrati in tutta la regione, nel numero dei casi positivi sono compresi anche 56.737 dimessi e guariti. Attualmente i positivi sono 9.896, rispetto a ieri sono 336 in meno. Del totale dei casi positivi, 17.627 risiedono in provincia di Chieti (43 in più da ieri), 17.577 in provincia di Pescara (+48), 17.129 risiedono nell'aquilano, 54 in più rispetto a ieri e 15.879 in provincia di Teramo (63 in più rispetto ad un giorno fa), 546 risiedono fuori regione e per 190 sono in corso verifiche sulla provenienza. In totale i tamponi molecolari eseguiti sono 956.339, da ieri 5.316 in più e i test antigienici sono 379.857 inclusi i 1.624 eseguiti ieri.



TOSCANA

Le persone complessivamente guarite sono 182.110 (1.449 in più rispetto a ieri, più 0,8%): 0 persone clinicamente guarite (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 182.110 (1.449 in più rispetto a ieri, più 0,8%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.

Oggi si registrano 20 nuovi decessi: 12 uomini e 8 donne con un'età media di 80,2 anni.

Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 9 a Firenze, 2 a Prato, 4 a Pistoia, 2 a Pisa, 3 a Arezzo.

Sono 5.804 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 1.838 a Firenze, 472 a Prato, 520 a Pistoia, 500 a Massa Carrara, 586 a Lucca, 626 a Pisa, 378 a Livorno, 387 ad Arezzo, 267 a Siena, 152 a Grosseto, 78 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 157,2 per 100.000 residenti contro il 194,4 per 100.000 della media italiana (12° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (260,8 per 100.000), Firenze (184,6 per 100.000) e Prato (183,6 per 100.000), il più basso a Grosseto (69,2 per 100.000).

La Toscana si trova al 13esimo posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 5.808 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 6.415 per 100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 7.459 casi per 100.000 abitanti, Pistoia con 6.889, Pisa con 6.331, la più bassa Grosseto con 3.480.

Complessivamente, 24.721 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (146 in meno rispetto a ieri, meno 0,6%).

Sono 26.168 (544 in più rispetto a ieri, più 2,1%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 10.999, Nord Ovest 8.420, Sud Est 6.749).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.835 (84 in meno rispetto a ieri, meno 4,4%), 278 in terapia intensiva (8 in meno rispetto a ieri, meno 2,8%).

L'età media dei 1.239 nuovi positivi odierni è di 45 anni circa (il 18% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 22% tra 60 e 79 anni, il 5% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (1.200 confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico). Sono 58.679 i casi complessivi ad oggi a Firenze (400 in più rispetto a ieri), 19.175 a Prato (126 in più), 20.094 a Pistoia (105 in più), 12.097 a Massa Carrara (46 in più), 22.341 a Lucca (99 in più), 26.470 a Pisa (95 in più), 15.874 a Livorno (119 in più), 19.706 ad Arezzo (114 in più), 11.834 a Siena (92 in più), 7.645 a Grosseto (43 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 676 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 314 nella Nord Ovest, 249 nella Sud est.

In Toscana sono 214.470 i casi di positività al Coronavirus, 1.239 in più rispetto a ieri (1.200 confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,8% e raggiungono quota 182.110 (84,9% dei casi totali). I nuovi decessi sono 20.

Oggi sono stati eseguiti 13.852 tamponi molecolari e 10.897 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5% è risultato positivo. Sono invece 8.878 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 14% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 26.556, -0,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.835 (84 in meno rispetto a ieri), di cui 278 in terapia intensiva (8 in meno). Oggi si registrano 20 nuovi decessi: 12 uomini e 8 donne con un'età media di 80,2 anni.

EMILIA-ROMAGNA

I nuovi positivi in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sono stati 1.275, mentre i morti sono stati 42.

Il bollettino odierno segnala anche un calo di ricoveri e marca il numero di vaccinazioni a un milione e 241mila dosi somministrate. Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in regione si sono registrati 356.159 casi di positività.

I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 24.710 e la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,1%.

I morti sono stati 42: 5 a Parma (tre donne di 93, 88 e 60 anni e due uomini di 87 e 79); 5 nella provincia di Reggio Emilia (due donne di 85 e 73 anni; tre uomini di 92,82 e 77 anni); 6 in provincia di Modena (una donna di 96 anni; cinque uomini di 89, 85, 78, 63 e 54 anni); 13 in provincia di Bologna (cinque donne: una di 91 anni residente a Imola e quattro di 96, 83, 82 e 79 anni; otto uomini di 91,90, 89, 88, 87, 77, 73 e 57 anni); 2 nel ferrarese (una donna di 57 e un uomo di 78 anni); 6 in provincia di Ravenna (una donna di 83 anni e cinque uomini: uno di 82 residente in provincia di Forlì-Cesena e quattro di 91,88, 87, 76 anni); 2 in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 96 anni e un uomo di 82 anni residente in provincia di Ravenna); 2 nel riminese (una donna di 79 e un uomo di 71 anni). Si segnala inoltre il decesso di una donna di 73 anni diagnosticata a Cesena ma residente fuori Emilia-Romagna. Nessun decesso in provincia di Piacenza.

In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 12.557.