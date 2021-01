COMMENTA E CONDIVIDI











Sono 16.310 i nuovi casi di Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in Italia. Il dato fa salire a 2.368.733 il totale dei casi.

475 sono i decessi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sono 260.704 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati in Italia nelle ultime 24 ore, di cui 163.230 tamponi molecolari e 97.474 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è il 10 per cento, quella dei test antigenici dell’1,9%. Nella giornata di venerdì i contagi registrati erano stati 16.146 e i morti 477, mentre i tamponi in totale erano stati 273.506.

Il tasso di positività è al 6,3%, in aumento rispetto al 5,9% del giorno prima (+0,4%).

Attualmente i ricoverati sono 25.304 (59 in meno di ieri), di cui 2.520 nei reparti di terapia intensiva (2 in meno di ieri) e 22.784 negli altri reparti (57 in meno di ieri).



Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (2.134), Sicilia (1.954), Veneto (1.929), Emilia-Romagna (1.674), Lazio (1.282), Campania (1.132).



Altri tre medici morti di Covid in Italia. Si tratta di un medico scolastico in pensione di Arezzo, un operatore del 118 a Cosenza e un medico di famiglia di 65 anni a Foggia. Il totale delle vittime tra i camici bianchi sale così a 292. Lo rende noto la federazione degli ordini dei medici (Fnomceo). ​

I DATI REGIONALI

LAZIO

Oggi su oltre 12 mila tamponi nel Lazio (+498) e oltre 17 mila antigenici per un totale di quasi 30 mila test, si registrano 1.282 casi positivi (-112), 36 decessi e 1.625 guariti. Diminuiscono i casi e le terapie intensive e sono stabili i decessi, mentre aumentano i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi e' al 10%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città sono a quota 600. Lo rende noto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.



PUGLIA



Oggi in Puglia, a fronte di 10.600 test per l'infezione da Covid-19, sono stati registrati 1.123 casi positivi: 406 in provincia di Bari, 76 in provincia di Brindisi, 100 nella provincia Bat, 217 in provincia di Foggia, 79 in provincia di Lecce, 239 in provincia di Taranto, un residente fuori regione, 5 casi di residenza non nota. Sono stati inoltre registrati 15 decessi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia Bat, 3 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.174.161 test, 49.692 sono i pazienti guariti e 56.003 sono i casi attualmente positivi.



TOSCANA

In Toscana sono 127.446 i casi di positività al Coronavirus, 436 in piì rispetto a ieri (433 confermati con tampone molecolare e 3 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 114.850 (90,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.354 tamponi molecolari e 5.172 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3% è risultato positivo. Sono invece 5.013 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'8,7% e' risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 8.639, +0,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 831 (13 in meno rispetto a ieri), di cui 125 in terapia intensiva (4 in meno). Oggi si registrano 17 nuovi decessi: 5 uomini e 12 donne con un'età media di 82,7 anni.



UMBRIA

Sono 241 i nuovi casi di positività al Covid accertati nelle ultime 24 ore in Umbria, su 3.190 tamponi analizzati e un tasso di positività che resta in linea con i giorni scorsi, al 7,5 per cento. Secondo i dati della Regione aggiornati al 16 gennaio, sono stati sette i decessi nell'ultimo giorno (689 in tutto) e il numero dei guariti è salito a 26.858 (120 in piu'). Gli attualmente positivi sono 4.603. Piu' o meno stabili i ricoveri per Covid: sono 327 (uno in meno di ieri), 49 dei quali (ieri erano 50) in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia sono stati eseguiti in Umbria 546.043 tamponi.





FRIULI VENEZIA-GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.157 tamponi molecolari sono stati rilevati 663 nuovi contagi ai quali si aggiungono 8 casi gia' risultati positivi al tampone antigenico nei giorni scorsi e confermati da test molecolare, con una percentuale di positività del 9,38%. Sono inoltre 2.024 i test rapidi antigenici realizzati dai quali sono stati rilevati 199 nuovi casi (9,83%). I decessi registrati sono 32, ai quali si aggiungono 3 morti pregresse afferenti al periodo tra il 14 dicembre 2020 e il 10 gennaio 2021. Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I ricoveri nelle terapie intensive calano a 66 (ieri erano 68) e quelli in altri reparti scendono a 682 (ieri 688). I decessi complessivamente ammontano a 2.070.



EMILIA ROMAGNA

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 200.552 casi di positività, 1.674 in piu' rispetto a ieri, su un totale di 20.812 tamponi (15.172 molecolari e 5.640 antigenici rapidi) eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri e' dell'8% (età media 47 anni). I decessi sono 48: in diminuzione casi attivi e ricoveri: i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 231 (invariati rispetto a ieri), 2.508 quelli negli altri reparti Covid (-3). Crescono i guariti, 1.856 in piu' rispetto a ieri. In totale raggiungono quota 136.567.



SICILIA

Sono 1.954 i nuovi casi Covid in Sicilia, che è seconda in Italia per incremento di contagiati, dietro solo alla Lombardia. Un significativo aumento, in linea con quello dell'ultimo periodo che ha determinato la decisione di istituire la zona rossa per due settimane a partire dalla mezzanotte. Il totale degli attuali positivi è di 45.452: 1.406 ricoverati con sintomi, 212 in terapie intensiva (16 di oggi), 2 in più di ieri, 3 43.384 in isolamento domiciliare. Sono 2.954 i deceduti, 38 in più. I casi totali sono 119.290, i dimessi

guariti 70.884 (+1.509). L'incremento dei tamponi processati è pari a 25.097.