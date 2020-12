Sonoriscontrati oggi in Italia dopo aver eseguito 171.586 tamponi.contro le 499 del giorno prima. I morti Covid da inizio pandemia in Italia salgono a 62.626.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.291, con un calo di 29 unità rispetto al giorno precedente.

Il dato positivo riguarda il numero dei guariti che ha superato il milione di persone (1.027.994). Gli attualmente positivi in Italia sono 696.527 (-13.988 da ieri). Questi i dati elaborati dal ministero della Salute, consultabili anche sul sito della Protezione civile.

Per quanto riguarda le regioni più contagiate, si registrano 4.197 nuovi casi in Veneto, 2.093 in Lombardia e 1.488 nel Lazio.

​





70 medici morti a causa della seconda ondata del Covid

Sono 70 i medici italiani caduti per Covid-19 nella seconda ondata dell'epidemia. A comunicarlo è Filippo Anelli, presidente della Federazione degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), che aggiorna quotidianamente il memoriale sul portale. Elenco che comprende medici in attività ma anche in pensione, alcuni dei quali rientrati in servizio proprio per far fronte all'emergenza. Salgono così a 249 i medici e gli odontoiatri morti per Covid a partire dall'11 marzo, giorno della scomparsa di Roberto Stella, primo medico a cadere.

TOSCANA

Sono 517 i positivi in piu' rispetto a ieri, su un totale, da inizio epidemia, pari a 110.440 unita'. I nuovi casi sono lo 0,5% in piu' rispetto al totale del giorno precedente. L'eta' media dei 517 casi odierni e' di 49 anni circa (il 12% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, il 12% ha 80 anni o piu'). I guariti crescono del 3,3% e raggiungono quota 85.076 (77% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.680.849, 9.577 in piu' rispetto a ieri, di cui il 5,4% positivo. Sono invece 3.182 i soggetti testati oggi escludendo i tamponi di controllo), di cui il 16,2% e' risultato positivo. A questi si aggiungono i 3.696 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 22.332, -9,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.570 (30 in meno rispetto a ieri), di cui 247 in terapia intensiva (6 in meno). Oggi si registrano 75 nuovi decessi: 46 uomini e 29 donne con un'eta' media di 82,7 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 14 a Firenze, 2 a Prato, 7 a Pistoia, 5 a Massa Carrara, 8 a Lucca, 10 a Pisa, 1 a Livorno, 19 a Arezzo, 3 a Siena, 2 a Grosseto, 4 residenti fuori Toscana. Alcuni dei decessi comunicati agli uffici della Regione nelle ultime 24 ore si riferiscono a morti avvenute nei giorni/periodi precedenti: in tutto 45 sul totale dei 75 decessi odierni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.



PUGLIA

Oggi in Puglia, a fronte di 11.168 test per l'infezione da coronavirus, e sono stati registrati 1.332 casi positivi: 266 in provincia di Bari, 130 in provincia di Brindisi, 289 nella provincia BAT, 314 in provincia di Foggia, 165 in provincia di Lecce, 157 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 55 decessi: 15 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 27 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 867.066 test, 17.870 sono i pazienti guariti e 48.802 sono i casi attualmente positivi



EMILIA ROMAGNA

Sono 1.453 i nuovi casi di positività al Covid in Emilia-Romagna, scovati sulla base di 17.556 tamponi refertati nelle ultime 24 ore. Continuano a diminuire i ricoveri, ma si contano 72 morti, fra loro anche un uomo di 51 anni a Ravenna. La metà dei nuovi positivi continua a essere asintomatica: si tratta di 724 casi individuati grazie alle attività di screening e contact tracing. Aumentano le guarigioni (2.506) e di conseguenza calano i casi attivi, che oggi sono 64.717: il 95,2% è in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 229 (-4 rispetto a ieri), 2.845 quelli negli altri reparti Covid (-12).

ABRUZZO

Sono complessivamente 31.201 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 227 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 98 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 28, di cui 9 in provincia dell'Aquila, 12 in provincia di Pescara, 7 in provincia di Chieti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 10 nuovi casi e sale a 1013 (di età compresa tra 38 e 104 anni, 8 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 3 casi riguardano decessi dei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 14197 dimessi/guariti (+547 rispetto a ieri).



BASILICATA

Ancora in calo i nuovi casi positivi al covid in Basilicata: 48 nelle ultime 24 ore, dall'analisi pero' di un numero sempre ridotto di temponi, appena 612: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che sono decedute sei persone. In un giorno sono guariti 53 pazienti (in totale sono ora 2.657). I lucani attualmente positivi sono 6.092 e di questi 5.955 sono in isolamento domiciliare. In totale, le vittime del coronavirus sono salite a 186. I ricoverati scendono a 137: solo 15 pero' sono in terapia intensiva (sette a Potenza e otto a Matera).



Superata soglia 1.000 contagi tra i detenuti



E' stata superata la soglia dei mille contagi da Covid 19 nelle carceri. Ieri sera i detenuti contagiati erano 1.049. "Un dato considerevole - commenta l'ufficio del Garante nazionale delle persone detenute rendendolo noto - anche se, come piu' volte affermato mitigato dal fatto che di esse 959 erano asintomatiche; le rimanenti 90

persone, di cui 41 ricoverate in ospedale, rappresentano comunque un dato non tranquillizzante per il loro addensarsi in alcune situazioni".