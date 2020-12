Shopping a Napoli - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI











Cautela e nessun allentamento delle misure: nessun cedimento in vista del Natle. Sono queste le raccomandazioni che emergono dalla consueta conferenza stampa settimanale dell'Istituto superiore di sanità (Iss) che presenta i dati del monitoraggio regionale della cabina di regia tra Iss e ministero della Salute.

Incidenza di nuovi casi sulla popolazione

Sono in diminuzione i nuovi casi, ma la decrescita non è omogenea in tutte le regioni. L'incidenza dei nuovi casi sulla popolazione nelle ultime due settimane è 455 casi per 100mila abitanti e a 7 giorni è scesa a 193 casi per 100 mila abitanti. Numeri ancora alti, "che dimostrano come è ancora lontana la nostra possibilità di muoversi dalla mitigazione al contenimento", spiega Silvio Brusaferro, presidente dell'Iss.



La situazione negli ospedali

C'è una decrescita nelle terapie intensive in quasi tutte le regioni ma "i morti saranno gli ultimi a decrescere" e comunque la soglia di occupazione degli ospedali è ancora sopra il livello di guardia.



L'Abruzzo torna in area rossa per un solo giorno

L'Abruzzo andrà in Area Arancione dal 13 dicembre con ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza. La decisione di oggi del Tar regionale sospende l'ordinanza del presidente Marsilio, giudicata illegittima, che anticipava al 7 dicembre l'Area Arancione e determina il ritorno dell'Abruzzo in Area Rossa fino all'entrata in vigore dell'ordinanza ministeriale, dunque fno a domenica 13 dicembre.