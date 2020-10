A Roma fila per i tamponi - Ansa

"È stato sottovalutato il fatto storico che tutte le pandemie hanno una seconda ondata più pericolosa della prima". A dirlo è Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell'Organizzazione mondiale della Sanità e consulente del ministro della Salute per l'emergenza Covid. Ricciardi ha sottolineato come da giugno in poi ci sia stato un raddoppio dei casi di coronavirus ogni mese. Le sue previsioni non sono affatto rassicuranti. "Avevamo 200 casi, poi 400, poi 800, poi 1600 e adesso siamo a oltre 4mila. Quindi rischiamo fra un mese di avere oltre 8mila casi al giorno e tra due mesi, quando arriverà l"influenza, di averne 16mila in un giorno".

Quella di Ricciardi è un'analisi condivisa da altri esperti. "Non ci aspettavamo questi dati. Quasi mille in più rispetto al giorno precedente a fronte di 5mila tamponi in più sono tanti". Ad ammetterlo in un'intervista, commentando i 4.458 casi registrati 24 ore fa, è Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'istituto Lazzaro Spallanzani di Roma e membro del Comitato tecnico-scientifico, il Cts. Ippolito non nasconde la preoccupazione per una situazione "in rapida evoluzione dove il coronavirus circola in maniera sostenuta". Per questo motivo, se i dati dovessero continuare a crescere, "potrebbe essere necessario considerare anche la possibilità di misure ulteriori", ha affermato il direttore dello Spallanzani.

Il ministro: «Limitare gli spostamenti? Non posso escluderlo»

Ipotesi considerata anche da Francesco Boccia, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. "Le limitazioni di spostamento tra le regioni non possono essere escluse, non si può escludere nulla in questo momento", ha detto. "Dobbiamo difendere il lavoro e la salute a tutti i costi. La mobilità tra le regioni deve essere salvaguardata, ma la situazione dovrà essere monitorata giorno per giorno. Appena c'è una spia che si accende bisogna intervenire", ha detto il ministro.Neanche Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, esclude eventuali restrizioni ulteriori se la situazione dovesse aggravarsi.

Sul lockdown è intervenuto anche Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio. "Non possiamo permettercelo. Dunque, occorre che tutti facciano sino in fondo la propria parte per scongiurare questo rischio", ha detto. Sangalli ha poi sottolineato come "il costo economico e sociale di ulteriori chiusure non sarebbe sostenibile da parte di un Paese" il cui Pil perderà questo anno già 9 punti percentuali.

Tamponi per chi arriva da 6 Paesi europei

Intanto chi arriverà da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna dovrà sottoporsi obbligatoriamente al tampone per poter entrare nel nostro Paese.

Picchi di contagi in Campania e Veneto. Preoccupa Latina

In Campania anche oggi si preannuncia una giornata non facile. Il governatore della Regione, Vincenzo De Luca, ha anticipato che i casi saranno "oltre 700" tra cui molti asintomatici. "Queste persone vanno collocate - ha detto - in isolamento domiciliare e non vanno in ospedale. Però se si alza l'età media dei contagi dobbiamo aspettarci anche ricoveri ulteriori, con due novità che non avevamo 6 mesi fa: l'apertura delle scuole e la stagione dell'epidemia influenzale".

In Veneto il bollettino quotidiano indica 591 nuovi contagi.

A Latina, nel Lazio, il trend si conferma critico."Ben 14 Comuni hanno superato abbondantemente la soglia di attenzione, fissata in 10 casi attivi per 10.000 abitanti, e altri 4 si avvicinano a tale parametro". Lo ha sottolineato il direttore generale dell'Asl di Latina, Giorgio Casati, commentando le misure restrittive per la provincia previste nell'ordinanza della Regione". Inoltre dall'Unità di crisi Covid-19 del Lazio è stato segnalato un nuovo focolaio. Si tratta di una casa di riposo nel Comune di Concerbiano, a Rieti, dove 25 persone sono risultate positive. In totale in Regione ci sono così 31 focolai stando ai dati dell'Unità di crisi.