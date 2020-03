COMMENTA E CONDIVIDI











La Protezione Civile ha comunicato venerdì 27 marzo che il totale dei casi positivi al coronavirus rilevati in Italia dall'inizio dell'epidemia è 86.498, quindi 5.959 in più di ieri, quando erano stati 6.153 in più rispetto al giorno precedente. I decessi totali sono 9.134, con un aumento di 969 rispetto a al giorno prima. I guariti sono circa 11mila, i ricoverati in terapia intensiva sono 3.732.

Secondo Gianni Rezza, direttore del dipartimento Malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità (ISS), non è possibile parlare di un unico picco di contagi in Italia. "Non si può parlare di un picco in Italia: un unico picco ci sarebbe stato se avessimo lasciato correre l'epidemia ma così non è stato", ha spiegato affermando che c'è stato un picco a Codogno e poi le misure di contenimento hanno abbattuto le infezioni. "Ora c'è un ritorno ma speriamo di contenerlo. Speriamo di superare ora anche il picco di Bergamo e che non ve ne siano altri – ha concluso l'esperto – in altre zone del Paese".

"Il Capo Dipartimento Borrelli è tornato a coordinare il Comitato dalla sede operativa del Dipartimento Protezione civile. Come ogni giorno si fa il punto della situazione e si raccolgono le richieste dal territorio". È l’account twitter ufficiale della Protezione civile a comunicare il ritorno del commissario. Angelo Borrelli, lo scorso 25 marzo, aveva accusato simili influenzali. Si temeva fosse stato contagiato, ma i tamponi effettuati hanno dato esito negativo. Dopo tre giorni di assenza dalla sede operativa, sabato 28 marzo è tornato a coordinare le operazioni di risposta all’emergenza sanitaria.

Tra le vittime di oggi vi è anche il maresciallo Mario D'Orfeo, comandante della stazione dei carabinieri di Villanova d'Asti. Era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Asti pochi giorni fa, per alcune complicanze legate al coronavirus. Nella notte le sue condizioni si sono aggravate. Avrebbe compiuto 56 anni il 1/o maggio. Si era arruolato nel 1983 ed era in servizio alla Compagnia di Villanova dal 2015.

Senza fine anche la tragedia per la comunità dei saveriani di Parma a causa della pandemia Covid-19. Nella casa madre, dove sono ospitati i missionari anziani definitivamente rientrati dalla propria attività in tutti i Paesi del mondo, si contano 15 vittime per il contagio. Gli ultimi a morire sono stati padre Angelo Costalonga e fratel Lucio Gregato. Avevano 88 e 79 anni. Entrambi avevano operato soprattutto nei Paesi centrali dell'Africa, come Burundi e Congo, anche se padre Angelo, dal 1975, era diventato l'incaricato dell'ordine per la documentazione fotografica ed aveva visitato tutte le missioni saveriane in giro per il mondo.

La lettera del ministro: il ritorno a scuola solo in sicurezza. E non il 3 aprile

La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha scritto una lettera a dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, docenti, personale educativo, collaboratori scolastici, assistenti tecnici e amministrativi, ai ragazzi e alle loro famiglie. "In questi giorni difficili sento ancora di più il dovere di stare vicino a tutta la comunità della scuola italiana", ha scritto, aggiungendo che "stiamo affrontando una stagione eccezionale, un’emergenza senza precedenti". "I problemi non mancano – scrive Azzolina – ma li stiamo affrontando. Tutti insieme". Che le scuole non riapriranno il 3 aprile a causa dell'emergenza coronavirus è stato già ripetuto più volte dalla ministra e dallo stesso premier Conte: "L'obiettivo è garantire che gli studenti ritornino a scuola quando è stra-certo e stra-sicuro che possano tornare. La salute è prioritaria"



Nuovi presidi sanitari: mercoledì pronto quello all'ex Fiera di Milano e a Torino si lavora sulle Ogr

La Regione Piemonte, secondo quanto si apprende starebbe pensando a un progetto per trasformare le Officine grandi riparazioni di Torino in un presidio sanitario avanzato, sull'esempio di quanto sta accadendo a Milano con il padiglione dell'ex Fiera che "mercoledì sarà completato" ha annunciato il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, anche se "voglio vedere a che punto siamo".

A Torino, invece, a interessarsi all'iniziativa sono l'Unità di Crisi e la Protezione civile. I primi accertamenti sono già cominciati. L'ex complesso delle Ogr-officine grandi riparazioni è stato riconvertito, alcuni anni fa, in polo culturale. Uno spazio considerato particolarmente interessante, secondo le prime notizie, è la cosiddetta "Sala grande Fucine", che si presta a ospitare centinaia di posti letto.

In Friuli

Sono state 3.402 le persone controllate ieri dalle forze dell'ordine in Friuli Venezia Giulia durante gli accertamenti per il rispetto delle disposizioni previste per il contenimento della diffusione del coronavirus. Di queste, 97 sono state sanzionate per inosservanza. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla prefettura di Trieste valevoli per l'intera regione. Durante i controlli sono state denunciate 2 persone per falso e 10 per altri motivi. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, le forze dell'ordine ne hanno controllati 1.373.



In Basilicata

Sono 170 i casi positivi al coronavirus in Basilicata. La task force regionale comunica che "in tutta la giornata di ieri, 27 marzo, sono stati processati 167 tamponi per l'infezione da Covid-19. Di questi 138 sono risultati negativi e 29 positivi". Tra i nuovi positivi, si fa rilevare, "anche 11 persone della struttura di riabilitazione Don Gnocchi di Tricatico ( Matera)". Al momento in Basilicata "ci sono 125 persone in isolamento domiciliare e 45 ricoveri di cui 19 in terapia intensiva".