COMMENTA E CONDIVIDI











I nuovi dati del ministero della Salute riportano 18.236 positivi su 185.320 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. I decessi in 24 ore sono stati 683. Calano ricoveri ordinari (-470, ora 26.427) e terapia intensiva (-71, ora 2.855).

Il tasso di positività risale al 9,8% rispetto all'8,8% di ieri (+1%)

Sono 185.320 i tamponi per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo di circa 15mila rispetto ai quasi 200mila di ieri, secondo i dati odierni del ministero della Salute.

🔴 #Coronavirus, 17/12/20



• Attualmente positivi: 635.343

• Deceduti: 67.220 (+683)

• Dimessi/Guariti: 1.203.814 (+27.913)

• Ricoverati: 29.282 (-541)

• di cui in Terapia Intensiva: 2.855 (-71)

• Tamponi: 24.868.550 (+185.320)



Totale casi: 1.906.377 (+18.236, +0,97%) — YouTrend (@you_trend) December 17, 2020

Sono 27.913 i nuovi guariti dal coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri (34.495). Il totale dei guariti/dimessi da inizio pandemia è ora di 1.203.814.

I DATI A LIVELLO REGIONALE











SARDEGNA

Sono 27.410 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 268 nuovi casi.

Si registrano anche 11 decessi (634 in tutto), sette uomini e quattro donne tra 59 e 97 anni. Le vittime: sei residenti della provincia di Sassari, due del Sud Sardegna, due della Città Metropolitana di Cagliari e una della provincia di Nuoro.





LAZIO

"Oggi su quasi 16 mila tamponi nel Lazio (+201) si registrano 1.597 casi positivi (+377), 57 i decessi (+17) e record dei guariti che sono +4.177. Aumentano i casi e le terapie intensive, calano i ricoveri. Roma città sale sopra i 700 casi (767). Il dato odierno supera di 109 casi il dato del giovedì della scorsa settimana. Un segnale negativo che potrebbe indicare una inversione di tendenza che dobbiamo evitare" ha comunicato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

"Il dato odierno del Lazio supera di 109 casi il dato del giovedì della scorsa settimana. Un segnale negativo che potrebbe indicare una inversione di tendenza che dobbiamo evitare. Ora servono senza indugi misure nazionali".





VALLE D'AOSTA

Il Consiglio dei ministri ha impugnato l'ordinanza con cui la Regione Valle d'Aosta ha riaperto ieri bar e ristoranti, in deroga alla fascia arancione in cui si trova ancora. Sul ricorso dovrà pronunciarsi il Tar della Valle d'Aosta, a cui il governo ha chiesto sia la sospensiva sia l'annullamento del provvedimento. L'ordinanza 552 dell'11 dicembre 2020, autorizzata da una legge approvata dal Consiglio regionale il 2 dicembre, dispone che le attività possono rimanere aperte dalle 5 alle 18, solo con servizio al tavolo.



VENETO

La Regione corre ai ripari dopo l’aumento dei contagi e, in attesa di un provvedimento del governo, vara una ordinanza per limitare gli spostamenti.