COMMENTA E CONDIVIDI











Calano i contagi per il secondo giorno di fila, ma diminuiscono anche i tamponi: il bollettino della Protezione civile di lunedì 17 agosto riporta +320 nuovi casi, a fronte dei +479 di ieri e dei +629 di due giorni fa.

Il numero di tamponi analizzati nelle ultime 24 ore è pari a +30.666: ieri il dato riportava +36.807, due giorni fa +53.123. A fronte di 7.588.083 test processati dall’inizio della pandemia, il totale delle infezioni da Coronavirus in Italia ha raggiunto quota 254.235.







🔴 #Coronavirus, aggiornamento quotidiano



• Attualmente positivi: 14.867

• Deceduti: 35.400 (+4, +0,01%)

• Dimessi/Guariti: 203.968 (+182, +0,09%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 58 (+2)

• Tamponi: 7.588.083 (+30.666)



Totale casi: 254.235 (+320, +0,13%) — YouTrend (@you_trend) August 17, 2020





Nell'ultima rilevazione, sono segnalate +4 vittime da Covid-19: il numero complessivo di morti ha raggiunto quota 35.400.

Intanto, la regione che ha registrato il maggior incremento di casi è il Lazio, con +51 nuovi positivi. Il computo dei guariti è stato aggiornato alla cifra di 203.968, mentre le persone attualmente positive sono +14.867. Di queste, 58 si trovano in terapia intensiva, 810 sono ricoverate con sintomi e 13.999 sono sottoposte a isolamento domiciliare.

In aumento le persone ricoverate con sintomi per Covid: sono 810, 23 in più nelle ultime 24 ore. Su anche le terapie intensive (da 56 a 58) ed i soggetti in isolamento domiciliare (13.999, 109 in più di ieri). Gli attualmente positivi sono 14.867 (+134).



I dimessi ed i guariti sono saliti a 203.968 (+182). In Lombardia il maggior numero di pazienti in terapia intensiva (14), nel Lazio i ricoverati con sintomi (212). Questi i dati del ministero della Salute.