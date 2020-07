COMMENTA E CONDIVIDI











Sono 190 i nuovi casi di coronavirus registrati nell'ultima giornata in Italia, 13 gli ammalati deceduti e 213 i guariti. Sono i dati del quotidiano bollettino del ministero della Salute, che oggi incoraggia l'ottimismo. Sia pure a fronte di un aumento dei decessi (ieri se ne erano registrati solo 3), il dato sui nuovi contagi è al minimo da febbraio, quando è iniziata l'emergenza. Ieri i nuovi contagiati erano stati 219.

Il totale delle vittime sale così a 35.058, i casi totali salgono a 244.624. Gli attualmente positivi sono 12.404 (-36), i guariti 197.162 (+213). Sono 47 i positivi al Covid che si trovano in terapia intensiva (2 meno di ieri), e 745 i ricoverati con sintomi (+2). I contagiati in isolamento domiciliare ammontano oggi a 11.612.

I nuovi casi registrati in Lombardia sono stati 56 (di cui a 12 a seguito di test sierologici e 11 debolmente positivi), mentre i morti sono stati 8, portando il totale complessivo a 16.796. In provincia di Milano sono 11 i nuovi contagi, di cui 9 nel capoluogo. Sono 22 i positivi in più rispetto a ieri in provincia di Bergamo. Si registrano 5 casi a Brescia e 4 a Monza e Brianza, 2 a Como e a Cremona, 1 a Lecco e a Varese. Zero contagi a Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio.

Morto un altro medico: sono 174

Sale a 174 il numero dei medici morti. Lo riporta la Federazione degli ordini dei medici (Fnomceo), che nel suo portale listato a lutto riporta l'elenco aggiornato dei colleghi deceduti. L'ultima vittima registrata è Pierluigi Cecchi, pediatra, scomparso il 16 luglio.





Sospetto focolaio in Trentino, disposti i tamponi

Tra le regioni, sorvegliato speciale il Trentino dove c'è un sospetto focolaio. Dopo che 3 dipendenti di un'azienda di trasporti merce, la Bartolini di Rovereto, sono risultati positivi e sono sintomatici, si stanno effettuando controlli su oltre cento lavoratori. Settanta tamponi effettuati oggi e altri 119 sono previsti domani, mentre sono state attivate le procedure per circoscrivere il focolaio, sottoponendo a tamponi anche i contatti delle persone ammalate. Tutti e tre i lavoratori facevano lo stesso turno di lavoro, notturno, pertanto sono stati disposti i tamponi per coloro che tutti i lavoratori che condividevano lo stesso turno, compresi gli addetti alle pulizie.