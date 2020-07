Intanto ieri ha riaperto l'aeroporto cittadino di Milano, Linate - Fotogramma

Sono 114 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 169 di ieri. Le vittime sono invece 17, ancora in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.344, i morti a 34.984. I dati sul sito della Protezione civile.



Tornano a scendere i pazienti Covid in terapia intensiva, da 65 a 60 in 24 ore. In calo anche in Lombardia, da 30 a 27. In aumento i ricoverati con sintomi, sono 777 (+9), in isolamento domiciliare ci sono 12.082 persone, in calo di 242 unità.



I tamponi tornano a salire rispetto ai minimi di ieri (meno di 24 mila): ne sono stati effettuati 41.867, mentre il totale dei test da inizio emergenza ha superato i 6 milioni, per oltre 3,6 milioni di casi testati, esclusi i tamponi ripetuti o di controllo.

Sempre più giovani e più spesso uomini: cambia, con l'evolversi della pandemia, l'identikit delle persone più di frequente contagiate da Covid-19. Scende infatti a 47 anni l'età mediana dei casi di contagio da

coronavirus verificatisi negli ultimi 30 giorni in Italia, ed è molto più bassa rispetto all'età media registrata dall'inizio dell'epidemia, pari a 61 anni. È quanto si apprende dai dati di sorveglianza dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), relativi agli ultimi 30 giorni e aggiornati al 13 luglio.

Il 50,5% dei casi di Covid-19 nell'ultimo mese ha riguardato persone di sesso maschile e il 49,5% femminile mentre, se si guarda ai dati cumulativi di tutta la pandemia, gli uomini rappresentano il 46,5% a fronte del 53,5% delle donne.

I dati regionali​

La Lombardia fa registrare 30 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, pari al 26,3% del totale odierno nazionale (114), una percentuale molto più bassa della media delle ultime settimane nella regione più colpita. I nuovi casi sono 19 in Veneto, 13 in Emilia Romagna, 18 nel Lazio, tra le regioni di nuovo in doppia cifra. La Sicilia fa invece registrare 15 nuovi casi. Le regioni a zero nuovi positivi sono 8 - Campania, Puglia, Abruzzo, Umbria, Calabria, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata -, oltre alla provincia autonoma di Trento, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute.