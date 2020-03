Nei centri commerciali lombardi si misura la temperatura ai clienti - Fotogramma

In Lombardia la situazione continua ad essere molto preoccupante. Lo afferma il presidente della Regione, Attilio Fontana: «È di 2.500 persone l'aumento dei contagiati nell'ultima giornata in Lombardia, un po' troppo rispetto all'andamento dei giorni scorsi", spiegando che "non sono ancora state fatte analisi" su quali zone siano più colpite. "Non so se è arrivato il picco o se ci è sfuggito qualcosa - ha aggiunto - queste valutazioni spettano ai tecnici, io posso solo dire che personalmente sono preoccupato. Dovremo valutare se è un fatto eccezionale determinato da qualche episodio particolare o se è un trend in aumento, il che sarebbe un pò imbarazzante."

E' negativo al coronavirus il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, che lunedì si era autoisolato accusando sintomi simil-influenzali. Martedì mattina il risultato del tampone. Sempre di martedì la notizia della morte di altri 3 medici per Covid-19.



In Veneto 17.457 persone in isolamento



"I dati del bollettino di oggi ci dicono che abbiamo una crescita dei positivi: sono 17.457 persone in isolamento, dato che dà la dimensione del grande lavoro dei sanitari del Veneto perchè vuol dire tamponi. Di questi 6.935 sono positivi, i ricoverati crescono, oggi sono 1.773 pazienti, 326 sono in terapia intensiva. Il dato buono che cresce sono i dimessi, sono 508. Crescono anche i morti che sono 287. Sicuramente siamo riusciti a frenare la curva che poteva impennarsi in verticale ma abbiamo i morti". Lo ha dichiarato il presidente del Veneto, Luca Zaia, in un punto stampa alla protezione civile di Marghera sul coronavirus.



Lombardia e Veneto divise sull'uso dei tamponi

Fontana ha anche parlato della polemica dei tamponi, rispondendo a chi in Lombardia chiede che si facciano più controlli e non solo sui sintomatici. "Sono state fatte speculazioni vergognose - ha detto il governatore lombardo, riocordando: - abbiamo seguito le indicazioni date il 27 febbraio dall'Iss che sostiene come i tamponi si facciano solo ai sintomatici e per gli altri siano fuorvianti". Fontana ha quindi ribadito il suo no ad aumentare i controlli con questo strumento, respingendo chi lo critica e lo invita a cambiare strategia.



"Noi siamo la Regione che ha fatto in assoluto il maggior numero di tamponi - ha aggiunto - rispettando le direttive. Se le indicazioni cambieranno noi seguiremo le nuove a condizione che mi si dia tutto quanto è necessario per fare i tamponi", ricordando che i laboratori della Lombardia al momento riescono a processarne a pieno regime 5mila al giorno. E quindi "devono metterci in grado" di processarne di più".



È di idea opposta, pur essendo anch'egli espressione della Lega, invece il governatore del Veneto, Luca Zaia, che sostiene la necessità di fare un ben più largo uso dei tamponi: "Siamo in una guerra, ma la nostra strategia basata su un largo uso dei tamponi rallenterà la velocità del contagio. E ci consentirà di uscirne prima possibile".



"Noi siamo partiti da un presupposto, in autonomia e contro le linee guida: l'asintomatico è un contagiatore. La vicenda di Vò Euganeo è stata illuminante", afferma Zaia in un'intervista. "Il 23 febbraio - spiega - ho deciso di fare il tampone a tutti i cittadini del Comune. Apriti cielo, gli scienziati han detto 'questo spreca soldì. E invece fu provvidenziale perché scoprimmo che oltre ai 2 contagiati c'erano altri 66 positivi, quasi tutti asintomatici. Allora abbiamo messo in quarantena tutti i positivi, ed è stato giustamente messo in zona rossa il comune. Quando abbiamo ri-tamponato tutti gli abitanti a blocco finito che cosa abbiamo scoperto? C'erano solo 6 positivi. Il che vuol dire che così, tamponi più contenimento, blocchi il contagio".

E quindi annuncia: "Avanti a tutta forza. Noi siamo oggi a 70mila tamponi fatti e quasi 16 mila persone isolate. La nostra filosofia è cercare un caso positivo e poi testare i suoi contatti a cerchi concentrici in modo da isolare più positivi possibile. Per farlo aumenteremo i tamponi dai 6-7mila attuali a 20mila al giorno".

Friuli Venezia Giulia, Trieste la provincia più colpita



Sono 1.223 i casi accertati positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia, con un incremento di 84 unità rispetto a ieri. I guariti in totale sono 52. Due invece i decessi in più rispetto all'ultima comunicazione, che porta a 72 il numero complessivo di morti da

Covid-19 in regione. Il numero più alto è quello registrato nell'area di Trieste con 42 decessi, seguito da Udine (23), Pordenone (6) e Gorizia (1). Lo ha reso noto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi. Sono 54 le persone che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i pazienti ricoverati in altri reparti sono 212. Le persone in isolamento domiciliare sono 688.



Morto un agente della polizia penitenziaria di Opera

"È con enorme commozione e dispiacere che apprendo e riporto la morte di un collega che ha contratto il virus in servizio. Lavorava presso il nucleo provinciale traduzione e piantonamento di Milano ed era in servizio presso la Casa Circondariale di Milano Opera. Lascia moglie e figli". Lo comunica Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato di polizia penitenziaria.

Deceduto un altro farmacista a Nettuno

Deceduto un altro farmacista per l'epidemia da Covid-19: è Paolo D'Ambrogi, che esercitava nella sua parafarmacia di Nettuno. Lo rende noto il presidente della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi), Paolo Mandelli. "Continuiamo a prestare la nostra opera sul territorio e nelle strutture del SSN - afferma - anche se ancora non siamo stati dotati di protezioni adeguate, così come gli altri professionisti della salute impegnati a contrastarel'emergenza".



La proposta: alcol igienizzante dal vino in eccedenza



Utilizzare il vino in giacenza nelle cantine per produrre alcol igienizzante. A proporlo alla ministra Bellanova sono l'Alleanza cooperative agroalimentare e AssoDistil, spiegando che questa operazione consentirebbe di immettere sul mercato 22 milioni di litri di alcol per le strutture sanitarie e per tutta la collettività, limitando anche l'attuale ricorso alle importazioni rese ancora più difficili

per i trasporti.



La distillazione di solidarietà, come piega il presidente di Alleanza cooperative agroalimentari, Giorgio Mercuri, "può rappresentare un'importante opportunità per i produttori e per il Paese". A spiegare i dettagli della proposta è il presidente di Assodistil, Antonio Emaldi. "Si tratta di dare il via libera ad una distillazione in via temporanea per due mesi, aprile e maggio, di 2 milioni di ettolitri per una produzione di circa 22 milioni di litri di alcol. Come stabilito da regolamento i produttori di vino per questa operazione dovrebbero ottenere un contributo da parte dello Stato, nella logica di evitare conseguenti distorsioni nei mercati e contenere il prezzo di vendita degli igienizzanti ai consumatori finali"