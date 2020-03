COMMENTA E CONDIVIDI











«Abbiamo stanziato una somma straordinaria 25 miliardi da non utilizzare subito, ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà di quest'emergenza». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri con i titolari dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, e del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo. «Siamo lieti del clima che si sta definendo a livello europeo», ha aggiunto. Dalle istituzioni europee «c'è apertura sulle nostre richieste, abbiamo concordato sulla necessità di dobbiamo condividere informazioni e abbiamo concordato sulla necessità di cooperare per rendere i rispettivi sistemi sanitari nazionali ancora più efficienti», ha continuato il premier, che ha poi sottolineato che c'è piena convergenza anche sulla creazione di «una task force europea per promuovere la ricerca e combattere il virus ancora ignoto» e il governo ha registrato «grande apertura per fare fronte alle esigenze sociali ed economiche. Grandi aperture sul fatto che è necessaria maggiore liquidità e ricorrere a tutti gli strumenti per fare fronte a questa emergenza», ha aggiunto ancora. «Oggi pomeriggio avrò una video conferenza con Ursula von der Leyen, che voleva venire in Italia, ma le ho detto che in questo momento possiamo lavorare benissimo anche in video conferenza». «Con le opposizioni - ha precisato Conte - c'è stato un clima molto sereno, da parte del governo c'è stata la volontà di condividere il nostro percorso nel rispetto dei ruoli. Ci assumiamo la responsabilità politica delle nostre decisioni, ma creeremo dei tavoli operativi». «Misure restrittive per Lombardia? Ieri c'è stata una videocall con i governatori. Ho dato mandato al ministro Speranza che ha sentito Fontana, lo abbiamo sollecitato a formalizzare le richieste motivandole. Siamo in attese di ricevere le richieste della Lombardia e di Fontana».



Gualtieri: venerdì il decreto sulle misure economiche

Intanto il decreto sulle misure economiche per l' emergenza Coronavirus sarà varato «venerdì» e sarà da «12 miliardi». Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri. «Oggi abbiamo approvato un'integrazione alla relazione al Parlamento, portando lo scostamento a 20 miliardi di indebitamento netto e 25 di maggiori stanziamenti di bilancio», ha sottolineato il titolare del Mef.

Catalfo: norme a tutela di famiglie e imprese

«Come ministero del Lavoro stiamo preparando ed elaborando norme che vadano a tutele di famiglie e imprese con ammortizzatori sociali, una cassa in deroga speciale che vada a tutelare tutti i lavoratori indipendentemente dal settore cui appartengono su tutto il territorio nazionale. Ci saranno congedi parentali speciali o in alternativa il voucher baby sitter e poi norme su stagionali e autonomi con previsioni di sospensione di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali». Così la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo. È previsto «un allargamento degli ammortizzatori sociali, con la la possibilità di utilizzo del fondo di integrazione salariale per le imprese da 5 a 15 dipendenti e una cassa integrazione speciale che vada a tutelare tutti i lavoratori su tutto il territorio nazionale al di là delle categorie a cui appartengono».