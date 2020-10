Al centro di Roma all'aperto con le mascherine - Ansa

In crescita la curva epidemica in Italia: 5.901 casi oggi (ieri 4.619), con 112.544 tamponi, circa 27mila più di ieri ma meno del record di 130mila raggiunto la scorsa settimana. Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale a 365.467.

Rimane in crescita anche il trend dei decessi, oggi 41 (ieri 39, domenica 26), per un totale di 36.246. In aumento sempre più sostenuto anche il numero di persone ricoverate nelle terapie intensive, +62 oggi (ieri+32), per un totale di 514. Nei reparti ordinari è stata superata la soglia dei 5mila ricoverati. Sono infatti 5.076, 255 in più di ieri. Gli attualmente positivi sono 87.193, 4.429 in più di ieri, dato che non comprende i guariti e i deceduti. I dimessi e i guariti, infine, sono 242.028, 1.428 rispetto a ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I casi giornalieri si avvicinano a quelli registrati a marzo, quando il picco massimo era stato il 21 marzo con 6.557 nuovi contagi in 24 ore. Tuttavia, i tamponi giornalieri effettuati erano di molto inferiori a quelli degli ultimi giorni e le strutture sanitarie si trovavano sotto stress. Il numero dei deceduti invece torna sui livelli del 20 giugno scorso.

Tra le Regioni, chi ha più ricoverati in ospedale è il Lazio con 896 pazienti e la Campania con 694. Queste prime due hanno anche il maggior numero di pazienti in terapia intensiva, rispettivamente 83 e 62. Segue la Lombardia con 62 persone in reparto. Per quanto riguarda i nuovi casi, in testa la Lombardia con 1.080 nuovi positivi. Seguono la Campania con 635, il Piemonte con 585, il Lazio con 579, il Veneto con 485, la Toscana con 480 e la Liguria con 447. Nessuna Regione è a zero nuovi casi. La Basilicata è quella che ne ha di meno, solo 8 nelle ultime 24 ore.