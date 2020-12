Ospedale Umberto I di Roma, Dipartimento per l'emergenza Covid - Ansa

Sono 20.709 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nell'ultima giornata, 684 i decessi. È scesa al 10% l'incidenza dei nuovi contagi rispetto al numero di tamponi effettuati, che sono stati 207.143. Ieri l'incidenza era stata del 10.6%.

Sono 3.616 i pazienti in terapia intensiva, 47 in meno rispetto a ieri. I ricoveri nei reparti ordinari sono 32.454, in calo di 357 rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 725.160 (-18.311 in 24 ore).

Sono Lombardia, Veneto e Campania le regioni che registrano il maggiore aumento di casi, rispettivamente con 3.425, 2.782 e 1.842 nuovi malati. Seguono il Lazio (1.791) e la Puglia (1.668).

In Piemonte sono 1.568 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari all'8,8% dei 17.897 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 682. I ricoverati in terapia intensiva sono 382 ( +5 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 4.596 (-56). I nuovi decessi sono 57 (avvenuti anche nei giorni scorsi).



In Valle d'Aosta si sono registrati 42 contagi e 5 decessi. In calo il numero degli attuali positivi, che sono 1.206 con 59 unità in meno rispetto a ieri. I guariti sono aumentati di 96.

Sono 2.782 i positivi trovati in Veneto nelle ultime 24 ore (47mila tamponi totali). I ricoverati totali salgono a 3.094 (340 dei quali in terapia intensiva). Sessantanove i decessi.

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 812 nuovi contagi (il 10,38 per cento dei 7.820 tamponi eseguiti) e 26 decessi da Covid. I casi attuali di infezione risultano essere 15.095. Scendono a 58 i pazienti in terapia intensiva e sono 652 i ricoverati in altri reparti.



La Liguria registra 349 nuovi positivi su 4.620 tamponi. I morti sono 19, tra i 72 e i 91 anni (decessi avvenuti dal 26 novembre). Scendono i ricoveri: in ospedale ci sono 1.065 pazienti, 43 in meno di ieri. Di questi 102 sono in terapia intensiva.



Su quasi 20mila tamponi effettuati, sono 1.569 nuovi i nuovi positivi al coronavirus in Emilia Romagna (la percentuale scende all'8%; età media 44,7 anni), di cui 838 asintomatici. I ricoveri sono in calo (-537) e numero invariato dei malati in terapia intensiva (247). In isolamento a casa 68.366 (-500), il 95,9% del totale dei casi attivi. Sessantanove i decessi.

In Toscana i nuovi casi positivi sono 776 su 13.549 tamponi molecolari.

Nelle Marche sono stati fatti 3.180 tamponi: 1.599 nel percorso nuove diagnosi e 1.581 nel percorso guariti. I positivi sono 421 nel percorso nuove diagnosi.



In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 381 nuovi casi. Gli attualmente positivi sono 17.984 (-204).

Nel Lazio, su oltre 24mila tamponi, si registrano 1.971 casi positivi, 45 decessi e 780 guariti. Sono 91.904 gli attualmente positivi, di cui 3.282 ricoverati (+41), a cui si aggiungono 350 pazienti in terapia intensiva (-2).

Sono 1.842 i nuovi casi di contagio in Campania su 19.759 tamponi effettuati, pari al 9,3% sul totale dei test. Di questi 185 sono sintomatici. Sono 43 i decessi.

In Basilicata sono 170 i nuovi casi positivi, a fronte dei 1.451 tamponi processati. Sono state registrate 80 guarigioni e nessun decesso. I ricoverati, stabili, sono 179, di cui 21 in terapia intensiva.

In Puglia, su 9.693 test per l'infezione da Covid-19, sono stati registrati 1.668 casi. Sono 29 i decessi.

In Calabria i nuovi positivi sono 230, i decessi 9.



In Sardegna sono 445 i nuovi casi, 4 i decessi. Sono 577 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (sei in meno rispetto a ieri) e 66 in terapia intensiva (-2). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.240.