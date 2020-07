COMMENTA E CONDIVIDI











In risalita i nuovi contagiati da Covid: sono 229 nelle ultime 24 ore (erano stati 193 ieri). Più della metà (119) in Lombardia. Il totale è 242.363. I morti sono stati 12, contro i 15 di ieri. Complessivamente le vittime sono così diventate 34.926. Sono i dati forniti oggi dal ministero della Salute.



Scende il numero degli attualmente ricoverati con sintomi e delle persone in terapia intensiva, rispettivamente 871 (-28 da ieri) e 69 (-2).

I guariti sono 193.978, mentre sono 7 (Puglia, Umbria, Sardegna, Val d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata) le regioni che registrano zero contagi nelle ultime 24 ore (insieme alla provincia di Trento). In tutto sono stati effettuati 5.806.668 tamponi, +52.552 da ieri.



Un bengalese denunciato: viola la quarantena viaggiando in treno

È stato bloccato alla Stazione Termini un bengalese di 53 anni positivo al coronavirus e per il quale la asl aveva stabilito l'isolamento fiduciario. Per l'uomo è scattata la denuncia per violazione dell'obbligo della quarantena e ricovero al Policlinico Umberto I dove è stato preso in carico dai medici.



L'elenco dei Paesi da cui è vietato entrare in Italia

"Ho appena firmato una nuova ordinanza che prevede il divieto di ingresso e transito sul territorio nazionale di cittadini che negli ultimi 14 giorni sono stati nei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Macedonia, Moldavia, Oman, Panama, Perù, Kuwait, Repubblica Domenicana". Lo annuncia su facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Per tutti gli altri Paesi extra Ue ed extra Shenghen resta l'obbligo di quarantena. L'epidemia a livello globale è nella fase più acuta. Non possiamo vanificare i nostri sacrifici fatti negli ultimi mesi", aggiunge.