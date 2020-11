Il ministro della Salute, Roberto Speranza - Lapresse

COMMENTA E CONDIVIDI











Con un indice di contagio che tende all'1 in quasi tutta Italia, alcune Regioni sperano oggi in un allentamento delle restrizioni, con il passaggio dalla fascia rossa (rischio grave) a quella arancione (rischio moderato) oppure da arancione a gialla. Già sono cominciati gli annunci da parte di alcuni presidenti di Regione.

"Grazie ai sacrifici dei lombardi, apprezzati i dati epidemiologici, ora siamo in zona arancione e potremo riaprire gli esercizi commerciali. A breve la decisione del Governo" ha twittato nel pomeriggio il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

"Come annunciato dal presidente Eugenio Giani dopo un colloquio col ministro Speranza, dal 4 dicembre la Toscana tornerà in zona arancione. Grazie ai toscani che hanno rispettato le regole" scrive su Facebook il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Sempre su Facebook, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, stamani scrive: "Mi ha appena chiamato il ministro Speranza per confermarmi l'andamento molto positivo dell'indice Rt anche nella scorsa settimana. Se questi dati verranno confermati anche nella settimana in corso, e dai risultati parziali che abbiamo questa sembra essere la tendenza, dal 4 dicembre le Marche dovrebbero tornare in zona gialla".

La nuova ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, è attesa in serata (entrerebbe in vigore da domenica), al termine della riunione nel pomeriggio della Cabina di regia di ministero e Istituto Superiore di Sanità per il monitoraggio settimanale sull'andamento dell'epidemia. Il Dpcm (Decreto della presidenza del consiglio dei ministri) del 3 novembre, che istituiva la divisione in fasce, prevede la permanenza di 14 giorni in un livello di rischio di fatto inferiore prima di poter allentare le restrizioni. Si attende per il 3 dicembre un nuovo Dpcm con misure specifiche per il periodo delle festività.

Intanto l'indice di contagio nazionale, Rt, è sceso a 1,03: era a 1,18 una settimana fa. A livello regionale, il più alto è quello della Toscana (1,2), seguito da Emilia Romagna (1,07) e Piemonte (0,89).

La situazione ad oggi è la seguente:

- in fascia rossa: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, provincia di Bolzano, Toscana, Abruzzo, Campania, Calabria;

- in fascia arancione: Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia;

- in fascia gialla: Veneto, provincia di Trento, Lazio, Molise e Sardegna.