In calo i nuovi contagi da Covid-19 in Italia: 1.350 casi contro i 1.587 di ieri. Ma sono calati anche i tamponi: 55.862, ossia 28mila in meno (ieri erano 83.428). In lieve aumento i decessi, 17 oggi (ieri erano 15), mentre rallenta la crescita dei guariti, 352 oggi (contro i 635 di ieri). E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Nessuna regione risulta immune da nuovi contagi, ma il triste record spetta alla Campania che ne ha registrati 243. La seguono il Lazio (198), l'Emilia Romagna (116) e il Veneto (103), mentre la Lombardia si ferma a 90. L'Abruzzo ne segnala 72 ma è il dato cumulativo degli ultimi tre giorni. Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia sale a 299.506.

Sul dato dei decessi pesa il bilancio del Lazio, 5 vittime in un giorno, cui si aggiungono Sicilia (3), Sardegna (2) e una ciascuna in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Campania, Puglia, Abruzzo e Umbria. Il totale delle vittime sale a 35.724, mentre i guariti totali sono 218.703.

Balzo dei ricoveri: più 120, di cui 10 in Terapia intensiva

Sale ancora il numero delle persone attualmente positive, 981 in più (ieri 937), e sono ora 45.079. Dopo due giorni di calo, balzo dei ricoveri in regime ordinario, 110 in più, per un totale di 2.475, mentre le terapie intensive salgono di 10 unità e sono 232 i ricoverati. Infine, sono 42.372 le persone in isolamento domiciliare.

La Campania è la regione con più nuovi casi: 243

Sono 243, su 3.405 tamponi, i nuovi casi di positività al Covid-19 in Campania. Il Report della Regione riporta anche un decesso e 20 guariti. Alla luce di questi dati, la situazione in Campania è la seguente: 10.503 casi di positività; 544.020 tamponi effettuati; 457 deceduti e 5.149 guariti.

In Lombardia positivo lo 0,9% dei tamponi

Sono 90 i nuovi positivi in Lombardia, di cui 12 debolmente positivi e 5 a seguito di test sierologico, secondo i dati diffusi dalla Regione. I tamponi effettuati sono molti meno rispetto ai giorni scorsi: 9.963, per un totale di 1.953.299 da inizio emergenza. La percentuale positivi/tamponi è dello 0,9%.

Nelle ultime 24 ore si è registrato in Lombardia un solo decesso, portando il totale dei morti a 16.923. Sono 20 i pazienti guariti/dimessi, per un totale complessivo di 78.849, di cui 1.470 dimessi e 77.379 guariti. Diminuiscono i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 36 (-2), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono aumentati di 19, per un totale di 283.Sono 27 i nuovi positivi nella provincia di Milano, di cui 7 a Milano città. A Bergamo sono 8, a Brescia 10, a Como 5, a Lodi 2, a Mantova 2, a Monza e Brianza 20, a Pavia 3, a Sondrio 2, a Varese 11. Zero casi a Cremona e Lecco.

Liguria: 64 positivi su 1.353 tamponi

Oggi in Liguria sono stati scoperti 64 nuovi casi di Covid-19, 17 individuati da test di screening e 47 da pazienti sintomatici. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 12 guariti e nessun decesso. Sono stati effettuati 1.353 tamponi, per un totale di 285.528. Al momento in regione ci sono 2.826 persone positive, di cui 15 in terapia intensiva e 145 ricoverati in altri reparti, 9 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia, in Liguria, sono stati registrati 12.556 casi, mentre i guariti sono 8.139 e le vittime 1.591.