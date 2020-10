Ansa

Da sabato 3 ottobre scatta l'obbligo delle mascherine all'aperto in tutto il Lazio; l'ordinanza è firmata dalla Regione.

"La decisione assunta oggi prevede l'obbligo dell'uso delle mascherine anche all'aperto. Sono esclusi dal provvedimento i bambini sotto i sei anni e chi ha patologie, oltre a chi svolge attività motoria o di esercizio fisio-sportivo" ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, nel corso della conferenza stampa col presidente della Regione, Zingaretti, sulle nuove misure legislative in tema di coronavirus.

È stata inoltre annullata l’ordinanza con la quale, il 17 aprile scorso, Zingaretti ha imposto l’obbligo di sottoporsi al vaccino antinfluenzale stagionale agli over 65, nonché a tutto il personale sanitario e sociosanitario operante in ambito regionale e raccomandandola poi per i bambini tra i sei mesi e i sei anni. Nel primo caso, la pena prevedeva il divieto di frequentare luoghi affollati quali centri sociali e case di riposo mentre nel secondo il divieto di accesso ai rispettivi luoghi di lavoro. A decidere l’annullamento è stato il Tar del Lazio con una sentenza con cui è stato accolto il ricorso proposto dall’Associazione Codici Nazionale e del Lazio.

“La normativa emergenziale COVID non ammette simili interventi regionali in materia di vaccinazioni obbligatorie - ha scritto il Tar - le disposizioni in materia di igiene e sanità nonché di protezione civile non recano previsioni che possano autorizzare le regioni ad adottare questo tipo di ordinanze allorché il fenomeno assuma, come nella specie, un rilievo di carattere nazionale”.