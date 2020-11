Ansa

Hanno superato quota 200 (sono 201 per l'esattezza) i medici deceduti per l'epidemia di Covid: 22 sono stati vittima della seconda ondata, a partire dal primo ottobre. Gli ultimi due nomi sul memoriale pubblicato sul sito della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) sono quelli di due iscritti all'Ordine di Foggia, deceduti a poche ore di distanza l'uno dall'altro: Mauro Cotillo, 58 anni, medico odontoiatra di Foggia, e Giovanni Bissanti, 62 anni, medico di continuità assistenziale di Serracapriola. Ai loro nomi si aggiunge quello di Antonio Antonelli, 64 anni, conosciutissimo diabetologo di Isernia, che da un anno si era congedato dall'attività ospedaliera.

"Duecento colleghi deceduti per Covid-19 non ce lo saremmo mai aspettati, quando tutto è iniziato. Eppure è successo - riflette il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli -. Il tema della sicurezza degli operatori sanitari deve essere una priorità di sanità pubblica. Gli ospedali si sono attrezzati per far fronte alla pandemia, creando percorsi sporchi e puliti e dotando il personale dei dispositivi individuali di protezione adeguati al grado di rischio. Lo stesso si deve fare sul territorio, potenziando le Uca, le Unità speciali dedicate alla cura del Covid-19, che devono affiancare e supportare i medici di famiglia, i pediatri di libera scelta, i medici di continuità assistenziale, del 118, delle Rsa, gli specialisti ambulatoriali in un percorso di cura in piena sicurezza, per gli operatori e per gli assistiti". "La sicurezza è un diritto dei lavoratori - conclude -, per i medici e gli operatori sanitari lo è in maniera particolare, in quanto è garanzia della sicurezza delle cure e dunque del diritto alla salute dei cittadini I medici hanno il diritto di curare i loro assistiti, e di poterlo fare in piena sicurezza".

Intanto sono arrivati i primi dati dalla Regioni sui numeri del contagio, per il bollettino quotidiano.

Veneto

In Veneto nelle ultime 24 ore si sono registrati 3.753 nuovi positivi con un totale che, dall'inizio dell'epidemia, sale a 112.000; le persone in isolamento sono ad oggi 36.887, mentre i ricoverati nelle aree critiche in totale sono saliti a 2.242 (+50 da ieri), mentre nelle terapie intensive sono 296 (+5 da ieri). Il totale dei decessi dall'inizio dell'epidemia è, ad oggi, di 3.057, con 38 vittime in più da ieri, mentre i dimessi sono saliti a 6.052 (+109 da ieri).

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 1.197 nuovi contagi (il 17,92% dei 6.680 tamponi eseguiti) e 13 decessi. Le persone risultate positive dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 21.922, di cui 5.812 a Trieste, 9.006 a Udine, 4.226 a Pordenone e 2.595 a Gorizia, alle quali si aggiungono 283 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 11.835.

Scendono a 48 i pazienti in cura in terapia intensiva, mentre salgono a 485 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 580, con la seguente suddivisione territoriale: 255 a Trieste, 168 a Udine, 139 a Pordenone e 18 a Gorizia. I totalmente guariti sono 9.507, i clinicamente guariti 190 e le persone in isolamento 11.112.

Alto Adige

In Alto Adige i numeri del contagio restano ancora molto alti. Alla vigilia dello screening di massa su scala provinciale (potrebbe interessare fino a 350.000 persone) che durerà fino a domenica, i dati odierni indicano 13 morti, 703 nuovi positivi sui 3.041 tamponi esaminati e il 2% della popolazione in isolamento domiciliare (10.570 persone). Sale a 19.388 il totale delle persone positive a seguito di tampone (141.560 i soggetti testati dall'inizio della pandemia). I decessi totali sono 438.

Toscana

In Toscana i positivi sono 1.972 in più rispetto a ieri (1.304 identificati in corso di tracciamento e 668 da attività di screening) su un totale complessivo, da inizio epidemia, di 88.677 unità. L'età media dei 1.972 casi odierni è di 49 anni (il 12% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, l'11% ha 80 anni o più).

I guariti crescono del 6,2% e raggiungono quota 32.480 (36,6% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.403.341, 17.830 in più rispetto a ieri, di cui l'11,1% positivo. Sono, invece, 8.244 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 23,9% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 3.616 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 54.124, +0,03% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 2.101 (14 in più rispetto a ieri), di cui 287 in terapia intensiva (5 in più). Oggi si registrano 51 nuovi decessi: 26 uomini e 25 donne con un'età media di 82,2 anni. Complessivamente, 52.023 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (stabili rispetto a ieri).

Umbria

Sono stati 556 i nuovi casi registrati in Umbria a fronte di 5.509 tamponi. Il tasso di positività è attorno al 10%, in leggero calo rispetto al 10,6% di ieri. Registrati inoltre 438 guariti e 7 decessi. Con 446 ricoverati, due più di ieri, 76 dei quali in terapia intensiva (uno in più).

Abruzzo

Sono complessivamente 21.842 i casi positivi registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 649 nuovi casi (di età tra 9 mesi e 96 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 74, di cui 32 in provincia dell'Aquila, 7 in provincia di Pescara, 20 in provincia di Chieti, 15 in provincia di Teramo.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 721 (di età compresa tra 76 e 99 anni, 5 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Chieti). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 6.259 dimessi/guariti (+168 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 14862 (+472 rispetto a ieri).

Sono stati eseguiti 4.813 tamponi. Sono ricoverati nei reparti Covid 658 pazienti (+37); in terapia intensiva 74 (+9 rispetto a ieri); in isolamento domiciliare 14.130 (+426).

Puglia

Sono 1.263 i nuovi casi registrati in Puglia. Si tratta del 13,4% dei 9.386 test processati. Il maggior numero di nuove positività è stato accertato in provincia di Bari dove si contano 555 nuovi casi. Seguono la Bat con 189 nuovi contagi, Taranto con 187, Foggia con 154, Lecce con 98 e Brindisi con 72. Sei casi riguardano residenti fuori regione e di due non è nota la provincia di residenza.

Resta alto il numero dei deceduti: sono 28. Dieci sono stati accertati in provincia di Foggia, 5 in quella di Bari, 4 nell'area di Brindisi, uno nella Bat, 2 in Salento e 6 in provincia di Taranto. Gli attualmente positivi sono 28.500 di cui 1.524 in ospedale. I guariti sono 9.734.

Basilicata

Su 2.147 tamponi processati in Basilicata, 290 sono risultati positivi. La task force ha inoltre segnalato due decessi: dall'inizio dell'epidemia le vittime in Basilicata sono state 101. È lieve l'aumento delle persone ricoverate (175 rispetto alle 172 del precedente aggiornamento), mentre resta fermo a 28 il dato delle terapie intensive. Ieri sono state registrate anche 11 guarigioni (in totale 939). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in Basilicata, sono stati analizzati 134.214 tamponi, di cui 127.443 risultati negativi.