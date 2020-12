Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI











Nelle ultime 24 ore sono 4.211 i nuovi contagi di Covid-19 in Veneto e 107 i decessi. Il numero complessivo degli infetti da inizio epidemia sale a 209.220, quello dei morti a 5.268. Cala la pressione sugli ospedali. Il dato dei ricoverati nei reparti non critici è sceso a 2.933 (-20), quello dei malati Covid nelle terapie intensive a 365 (-13). Gli attuali positivi sono però in aumento: 98.014 contro i 95.779 di ieri (+ 2.235).

Su 9.346 tamponi, sono stati registrati in Puglia 1.314 casi positivi, con un tasso di positività del 14,06% contro il 10% di ieri. Le vittime sono 29, gli attualmente positivi 52.834.

In Toscana ci sono 514 nuovi casi su 11.384 tamponi, 42 morti e 1.213 guariti. Ai più di 11 mila tamponi molecolari si aggiungono i 5.553 antigenici. Si attesta al 14% la quota di positivi in rapporto ai nuovi casi testati. La pressione sugli ospedali continua ad alleggerirsi: i ricoverati sono in tutto 1.200 (-61 rispetto a ieri), di cui 191 in terapia intensiva (-8). Dall'inizio dell'emergenza sono 114.760 i contagi accertati, 97.851 i guariti e 3.390 i deceduti. Scendono a 12.319 i pazienti con sintomi lievi posti in isolamento domiciliare (-680) e a 26.117 le persone in sorveglianza attiva a seguito di contatti con casi infetti (-631).

Sono 227 i nuovi casi in Abruzzo su 3.855 tamponi effettuati. Continuano a scendere i ricoveri: in terapia intensiva sono 42

(-7), negli altri reparti 559 (-25). Sono 12.574 le persone in isolamento domiciliare (-218). Gli attualmente positivi sono 13.175 (-250).



In Umbria sono 142 i nuovi casi di positività. Scende ancora il numero degli attualmente positivi, che passa da 4.010 a 3.945. Sono 4 invece i decessi, che portano il numero totale delle vittime a 553.

Sono 24 i nuovi casi rilevati oggi in Valle d'Aosta a fronte di 306 tamponi eseguiti. Sono 3 invece i decessi registrati che fanno salire il numero totale delle vittime a 365. Attualmente i positivi sono 500, i ricoverati 70.

Milano: dal 7 gennaio negozi aperti dalle 10.15

A Milano dal 7 gennaio i negozi apriranno alle 10.15, per fare in modo di non creare ingorghi sui mezzi di trasporto pubblico al mattino quando dovranno riaprire anche le scuole e per scaglionare i flussi dei viaggiatori locali. "Mi ha appena scritto il prefetto Renato Saccone - ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a Timeline su SkyTg24 -, perché dal 7 gennaio i negozi di Milano, esclusi gli alimentati e i bar, apriranno alle 10.15 e così scaglioniamo un po' gli orari della città". Sala ha aggiunto: "Le scuole rimarranno in parte a distanza ma vogliamo garantire che si possa portare un 75% di alunni in presenza", per cui "alcune classi entreranno alle 8 e altre alle 9.30".