Tamponi faringei per studenti e insegnanti in una scuola di Palermo - Fotogramma

COMMENTA E CONDIVIDI











Sono 32.191 i nuovi contagi di Covid-19 accertati nell'ultima giornata (ieri +27.354). I tamponi eseguiti sono stati 208.458 (ieri erano solo 152.000). Sono 120 in più i posti occupati in terapia intensiva. Elevato il numero delle vittime, 731 (il più alto dal 3 aprile, ieri erano state 504) , per un totale di 46.464. Il rapporto tra test positivi su test totali scende a 15,4%, ma è ancora elevato.

Resta forte la pressione sulle strutture ospedaliere: i pazienti ricoverati con sintomi sono diventati 33.074, con un incremento di 538 unità, quelli assistiti in terapia intensiva 3.492 (+120); in isolamento domiciliare ci sono 697.124 persone (15.568). Gli attualmente positivi sono 733.810 (+16.026), i guariti 457.798 (+15.434).

Il maggior numero di nuovi casi si è registrato ancora una volta in Lombardia (8.448), davanti a Veneto (3.124), Campania (3.019), Piemonte (2.606) e Lazio (2.538).

Lombardia

Fortissimo incremento in Lombardia per i nuovi decessi legati al coronavirus: sono 202 nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono più del doppio di ieri (ma con più tamponi processati), 8.448 contro 4.128.

Veneto

Sono 3.124 i nuovi casi di coronavirus e 100 i morti nelle ultime 24 ore in Veneto. È la giornata con più morti. Sono 63.071 i positivi e 28.360 i veneti in isolamento. I ricoverati sono 2.091, con un calo di 3: è la prima giornata che ha un segno negativo sui ricoveri. Mentre ci sono 15 pazienti in più in terapia intensiva.

Campania

Calano i positivi, ma anche i tamponi processati nelle ultime 24 ore in Campania. I nuovi casi di Covid sono 3.019, di cui 2.604 asintomatici e 415 con sintomi, su 16.178 tamponi eseguiti. I deceduti sono 19, ben 1.788 i guariti. Dall'inizio dell'emergenza si registrano 118.285 casi di coronavirus su 1.308.480 tamponi, 1.085 deceduti e 24.474 guariti.

Piemonte

Sono 2.606 i nuovi positivi in Piemonte nelle ultime 24 ore. I decessi sono 73, che portano il totale in regione a 5.190.

Lazio

Sono 71.255 i casi positivi nel Lazio. Di questi, 67.881 sono in isolamento domiciliare, 3.066 sono ricoverati non in terapia intensiva, 308 sono ricoverati in terapia intensiva (+30 rispetto a ieri), 1.739 sono deceduti e 16.225 sono guariti.

Toscana

In Toscana frena un po' l'aumento quotidiano dei nuovi positivi, più 2.361 (contro i 2.433 dell'ultima rilevazione), pari al 2,9% in più del totale di ieri e che oggi è di 84.197 da inizio pandemia. Ma la regione risale dall'8/o al 7/o posto per numerosità di casi con circa 2.258 contagiati per 100.000 abitanti (la media italiana è di circa 1.998): le province con il tasso più alto sono Prato con 2.872 casi x 100.000 abitanti, Pisa con 2.782, Massa Carrara con 2.679, la più bassa Grosseto con 1.275. L'età media dei nuovi casi è di 49 anni. Si registrano anche 52 decessi in più - 28 uomini e 24 donne con un'età media di 83 anni - che portano il totale complessivo a 1.967.

I guariti crescono del 7,7% e raggiungono quota 28.078 (33,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.363.146, 15.695 in più rispetto a ieri, di cui il 15% positivo. Sono invece 6.961 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 33,9% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 2.753 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 54.152, +0,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 2.069 (8 in più rispetto a ieri), di cui 277 in terapia intensiva (7 in meno).

Complessivamente, 52.083 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi. Altre 47.784 sono sempre isolate perché contatti di contagiati. (

Emilia-Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 93.285 casi di positività, 2.219 in più rispetto a ieri, su un totale di 22.381 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore ( il 9,9%, rispetto al 17,6% di ieri). L'età media dei nuovi positivi di oggi è 45,2 anni. Quarantotto i nuovi decessi (5.115 in totale da inizio pandemia). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 247 (dato stabile rispetto a ieri), 2.451 quelli in altri reparti Covid (+58). I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 57.268 (1.839 in più di ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 54.570 (+1.781 rispetto a ieri), il 95,2% del totale dei casi attivi. Questi i principali dati sul coronavirus registrati alle 12 di oggi in Emilia Romagna.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 536 nuovi contagi, pari al 9,04% dei 5.926 tamponi eseguiti, e sono stati registrati 10 decessi. Lo ha comunicato il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 19.929, di cui: 5.447 a Trieste, 8.116 a Udine, 3.821 a Pordenone e 2.296 a Gorizia, alle quali si aggiungono 249 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 10.584.

Scendono a 44 i pazienti in cura in terapia intensiva, mentre salgono a 454 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 556, con la seguente suddivisione territoriale: 252 a Trieste, 155 a Udine, 131 a Pordenone e 18 a Gorizia. I totalmente guariti sono 8.789, i clinicamente guariti 163 e le persone in isolamento 9.923.

Valle d'Aosta

Oggi in Valle d'Aosta sono stati rilevati 154 nuovi casi di Covid-19 e testate 263 persone. Le persone decedute a causa del coronavirus, nelle ultime 24 ore, sono 4, che portano a 257 il totale delle vittime in Valle d'Aosta. I guariti, invece, sono 3.079, 253 in più rispetto a ieri. In totale, dall'inizio dell'emergenza, in regione sono stati registrati 5.499 casi con 30.178 persone sottoposte a tampone. Nel complesso, sono stati analizzati 51.410 tamponi (+591 rispetto a ieri). Dei contagi totali, 4.884 sono stati individuati da sospetto diagnostico e 615 da attività di screening.

Attualmente in Valle d'Aosta ci sono 2.163 (-103) persone positive, di cui 152 ricoverati in reparti Covid, 17 in terapia intensiva e 1.994 in isolamento domiciliare.

Umbria

Evidenzia un calo di 9 ricoverati, oggi 438 contro i447 di ieri, 70 dei quali in terapia intensiva, due in meno, l'aggiornamento odierno della Regione Umbria. Registrati 351 nuovi casi, 19.510 totali, a fronte di 5.603 tamponi, 367.077 dall'inizio della pandemia. Con un indice di positività sceso al 6,26 per cento contro il 37,4% di ieri. Ancora alto comunque il numero delle vittime: 13 nelle ultima giornata, 275 totali. I guariti sono stati 333, 7.986 complessivi. Gli attualmente positivi sono 11.249, cinque più di ieri.