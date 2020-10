Obbligo di mascherine all'aperto a Bergamo - Fotogramma

Balzo dei contagi Covid in Italia, con l'incremento dei casi che per la prima volta dopo mesi tornano sopra i tremila in un solo giorno: secondo il bollettino del ministero della Salute nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.678 casi, mille in più di martedì quando erano stati 2.677. Un incremento che non si registrava dal 16 aprile. Il numero dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale così a 333.940. In aumento anche il numero delle vittime - 31 in un giorno, ieri erano 28 -, tornato sui valori di fine giugno. Il numero complessivo dei decessi sale così a 36.061. Molto alto anche il numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore. Sono stati la cifra record di 125.314, 25.572 in più di ieri, quando erano stati poco meno di 100mila. I guariti sono 1.204 in più di ieri, in totale salgono a 235.303. Gli attualmente positivi sono 62.576, 2.442 in più di ieri quando erano stati 1.231. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 337, 18 in più di ieri. I pazienti ricoverati con sintomi invece sono 3.782, 157 in più di ieri.



Nessuna Regione è a zero casi. La Campania ancora in testa con 544 nuovi contagi. Seguono la Lombardia con 520, il Veneto con 375, il Lazio con 357 e la Toscana con 300 casi.

"La situazione è seria e delicata", ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. "Siamo attrezzati a contenere la forza di una eventuale seconda ondata pandemica", ha sottolineato il commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri, aggiungendo che ieri eravamo il 18esimo Paese per numero di contagiati e il 21 marzo invece eravamo il secondo.