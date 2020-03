COMMENTA E CONDIVIDI











Sono 20.603 le persone attualmente positive in tutta Italia, 2.335 pazienti guariti e 1.809 i morti. I 1809 pazienti deceduti in Italia a causa per conseguenze legate al coronavirus rappresentano il 29,5% di tutte le vittime registrate nel mondo a causa di questa pandemia.

A renderlo noto è l’isitituto Spallazani, basandosi sui dati dello European Centre for Disease Prevention and Control e della Protezione Civile.

In Cina ci sono stati il 52,3% dei decessi, in Iran circa il 10% e in Spagna il 2,2%.

I casi di coronavirus fuori dalla Cina hanno superato per la prima volta quelli nel Paese asiatico. Nel mondo, secondo l'ultimo bollettino della John Hopkins University, i contagiati sono 87mila, contro gli 80.860 dichiarati dalle autorità cinesi.

Fuori del Paese del dragone sono morte 3.241 persone, contro le 3.208 in Cina. Secondo il bilancio tracciato dall'Afp, il coronavirus ha ucciso più di 6.500 persone in tutto il mondo e i contagi sono più di 168.250. Tre decessi su dieci sono avvenuti in Italia.





Come si stanno attrezzando gli ospedali in Italia

Sul fronte del rafforzamento dell'esecuzione dei tamponi per fronteggiare e limitare l'emergenza coronavirus, la Regione del Veneto ha approntato un nuovo piano specifico che porterà in una settimana all'effettuazione del test dagli attuali 3.210 al giorno a 11.330 al giorno, coinvolgendo tutte le microbiologie della rete ospedaliera regionale. "Abbiamo già dato ai Direttori Generali delle Ullss - ha spiegato il governatore Luca Zaia - le indicazioni di predisporre i tamponi, partendo a tappeto, con priorità a tutti i 54 mila lavoratori della sanità, a quelli delle case di riposo, e ai medici di medicina generale. Subito dopo toccherà a tutte le persone che hanno dei sintomi ma che, oggi come oggi, dovrebbero attendere la fine del periodo di osservazione. La filosofia è semplice: piu' casi isoliamo, più sicurezza creiamo". In totale si tratterà di circa 20mila tamponi quotidiani.

"Alle ore 16.30-17 incontreremo, con il presidente Fontana e con gli assessori Sala e Caparini, Guido Bertolaso nella zona della Fiera. Ci sarà anche l'ad della Fiera, Pazzali". Lo ha fatto sapere l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, durante una diretta su Facebook, parlando della nuova struttura ospedaliera che dovrebbe sorgere in Fiera Milano e del nuovo consulente al progetto Bertolaso.

L'incontro servirà "per iniziare il lavoro di realizzazione del nuovo ospedale, affinché venga iniziata la raccolta delle disponibilità sia del personale che delle forniture, a cui si dedicherà Bertolaso", ha spiegato ancora Gallera, segnalando che nel numero di contagi la provincia di Brescia ha superato Bergamo e nuovamente facendo un appello ai medici in pensione perché si mettano al servizio della comunità.