L'Isola di Santo Stefano, in Sardegna, vista da Ventotene - Wikipedia commons images

Ci sono 450 persone, tra turisti e lavoratori di un resort, bloccate nell'Isola di Santo Stefano, a La Maddalena (Sassari), in isolamento, dopo che uno degli addetti stagionali ha contratto il Covid. Possono spostarsi solo all'interno del residence e, riferisce oggi il quotidiano La Nuova Sardegna, sono tutti in attesa di fare il tampone per poter lasciare Santo Stefano.

Il giovane lavoratore stagionale si trova ricoverato in ospedale, la sua positività ha fatto scattare le misure di profilassi.

Il sindaco di La Maddalena, Luca Montella, ha intanto firmato una nuova ordinanza restrittiva che impone l'uso della mascherina nelle vie del centro dalle 9 alle 14 e non solo dalle 18 alle 6 del mattino come stabilito dall'ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

"Abbiamo dovuto aggiornare l'ordinanza e tutelarci almeno per quel che riguarda le vie e le zone dove c'è maggiore frequentazione anche nelle ore diurne", spiega il sindaco. Quanto al resort di Santo Stefano, rassicura: "Non c'è alcun allarme, si stanno completando i tamponi su tutti i soggetti da monitorare ed è stato suggerito loro di non lasciare la struttura".

Sempre in Gallura, sono in isolamento cinque degli undici giovani positivi che hanno partecipato ad una festa a Porto Rotondo, all'inizio di agosto. Il gruppo di giovani romani, 25 in tutto, arrivavano dalla Spagna e, secondo l'Unità di crisi, sono stati tutti rintracciati e sottoposti a controlli: undici sono risultati positivi asintomatici, sei hanno fatto già rientro a casa, cinque restano in Sardegna in isolamento.