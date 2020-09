COMMENTA E CONDIVIDI











È scontro nel governo dopo il focolaio di Coronavirus scoperto tra giocatori e staff del Genoa, che ha rilevato 14 positivi e ha ora l’intera squadra a casa in attesa del via libera della Asl.

La sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, in un'intervista a Radio Capital aveva inizialmente fatto intendere che la serie A dovesse fermarsi, evocando i protocolli sottoscritti tra il governo e la Figc che secondo lei "parlano chiaro: il campionato di serie A deve essere sospeso. I positivi – ha aggiunto – non sono in grado di giocare e possono contagiare altre persone".

In una nota successiva però Zampa ha precisato più specificatamente che "i giocatori positivi al Covid-19 non possono giocare fino a quando non risulteranno negativi al tampone. Questo non significa che la Serie A vada sospesa. Saranno poi la FIGC e le Società calcistiche a decidere sui destini del massimo campionato: se facendo recuperare partite alle squadre che non potranno giocare o mettendo in campo eventuali riserve".



Anche nel mondo politico ci sono alcuni contagi che inficiano la normale attività del Parlamento. Saltano le sedute delle commissioni del Senato convocate oggi. Si tratta di una misura precauzionale dopo che due senatori del Movimento 5 stelle sono risultati positivi al Covid. Secondo quanto si apprende, la sospensione potrebbe estendersi a giovedì 1 ottobre.

In questa settimana non sono previste sedute in Aula ma solo nelle commissioni.