Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 23.839 casi positivi da coronavirus e 380 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 32.256 (156 in più di ieri), di cui 3.635 nei reparti di terapia intensiva (7 in più di ieri) e 28.621 negli altri reparti (149 in più di ieri). Sono stati analizzati 201.652 tamponi molecolari e 155.502 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 10,8 per cento, mentre quella dei test antigenici dell’1,3 per cento.

Nella giornata di venerdì i contagi registrati erano stati 23.987 e i morti 457.



Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (4.884), Piemonte (2.636), Emilia-Romagna (2.269), Campania (2.209), Puglia (2.008).











Covid: 3 decessi e 215 nuovi casi in Trentino

Il Trentino registra tre decessi e 215 nuovi casi Covid. Nello specifico, sono decedute 2 donne e 1 uomo (eta' compresa fra 82 e 91 anni) mentre sul fronte dei contagi si rilevano 106 nuovi casi positivi al molecolare e 109 all'antigenico. I molecolari hanno confermato anche 63 positivita' intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.



Covid Campania: sale ancora curva dei contagi, i morti sono 31

Sono 2.209 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 20.061 tamponi molecolari esaminati: l'incidenza dei contagi sui test e' dell'11,01% in ulteriore crescita rispetto al 10,46% precedente. Sono 693 i nuovi pazienti sintomatici. Resta alto il numero delle vittime, 31, mentre i guariti sono 2.328. In calo il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva (168 rispetto a 181 precedenti). Sono 1.594 i posti letto di degenza occupati, in crescita rispetto al dato precedente, 1586.



Covid: nel Lazio 1.825 casi e 15 morti, a Roma 900 positivi

"Oggi su oltre 15mila tamponi nel Lazio (-1.464) e oltre 19mila antigenici per un totale di oltre 34mila test, si registrano 1.825 casi positivi (-181), 15 i decessi (-22) e +738 i guariti". Lo ha riferito l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e le terapie intensive - ha aggiunto - il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I casi a Roma città sono a quota 900.



Covid: 1.070 pazienti in ospedali Marche, 148 in intensive

Nelle Marche non accenna a scendere il numero dei pazienti 'Covid-19' assistiti negli ospedali della regione: sono 1.070 (-2), dei quali 960 sono ricoverati nei reparti (+1) e 110 nei pronto soccorso (-3). Lo si apprende dal secondo bollettino del Servizio sanitario regionale. Nelle terapie intensive sono ricoverate 148 persone, 4 meno di ieri: 38 a Pesaro, 38 a Torrette, 1 in pediatria al Salesi, 16 (+1) a Jesi, 27 (-1) al Covid Hospital di Civitanova Marche, 4 (-1) a Senigallia, 11 (-2) a Fermo e 13 (-1) a San Benedetto del Tronto.



Covid: in Emilia Romagna 2.269 nuovi contagi e 34 morti

Nuovi contagi oltre quota 2mila e ricoveri stabili sostanzialmente nelle terapie intensive, dove ci sono ad oggi 400 persone, una in più rispetto a ieri. E' quanto emerge dal bollettino odierno della Regione. I nuovi casi di coronavirus sono 2.269 sulla base di 33.234 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Età media 44 anni. Altre 34 sono le vittime con Covid-19. Calano soltanto i ricoveri negli altri reparti, dove i pazienti sono 3.467 (-47). La situazione dei contagi nelle province vede in testa Bologna con 546 nuovi casi piu' 40 del circondario Imolese. A seguire Modena (405), Reggio Emilia (225), Parma (201), Rimini (194), Ravenna (176), Ferrara (164), Cesena (131), Forlì (129), Piacenza (58). I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 72.061 (+206 rispetto a ieri), quasi il 95% in isolamento a casa.