Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI











La "variante inglese" del Sars-CoV-2, il virus del Covid-19, è stata trovata in Veneto (3 casi), in Campania (6 casi) e in Abruzzo (un caso). Due casi erano stati accertati ieri in Puglia. La variante, com'è noto, è più contagiosa, non più grave, e viene chiamata "inglese" perché riscontrata per la prima volta in Gran Bretagna. La variante è caratterizzata da una combinazione di delezioni (assenza di piccoli pezzi di genoma virale) e di mutazioni nella proteina S (degli spikes) che la rendono unica all'interno del panorama delle tante varianti che circolano nel mondo.

Per il Veneto a comunicarlo è stato il presidente della Regione, Luca Zaia, nel consueto punto stampa della Protezione Civile di Marghera. La scoperta, ha spiegato Zaia, è stata fatta la Vigilia di Natale dall'Istituto zooprofilattico delle Venezie. "Abbiamo scientificamente dimostrato che il virus estivo non c'entrava niente né con quello della prima fase né con quello di adesso", ha detto Zaia. La presenza della variante, ha spiegato Francesca Russo, direttore della prevenzione della Regione, è stata riscontrata in due donne e un uomo provenienti dal Regno Unito: "I pazienti stanno bene, solo una persona ha un po' di febbre", ha detto Russo. Della scoperta sono stati informati l'Istituto superiore di sanità (Iss) e il ministero della Salute.

Nell'ultima giornata in Veneto si sono registrati 2.523 nuovi contagi. Attualmente ci sono 88.842 positivi, di cui 3.275 ricoverati: 389 in Terapia intensiva (+5), 2.886 negli altri reparti (-22). I morti sono 33, in totale 5.986 dall'inizio della pandemia.

Anche in Campania è stata individuata la "variante inglese" del virus. Sei passeggeri provenienti dal Regno Unito e positivi al tampone presentano le mutazioni del gene S tipiche di questa variante. Lo hanno accertato i ricercatori del gruppo disequenziamento genomico coordinato da Davide Cacchiarelli presso l'istituto Telethon di Genetica e Medicina di Pozzuoli, ilTigem. Sono in corso ulteriori studi in stretta collaborazione con l'Istituto Spallanzani di Roma. I sei viaggiatori, di ritorno da Londra, erano stati controllati all'aeroporto di Capodichino, a Napoli, prima che fossero sospesi i voli con il Regno Unito. Nei restanti campioni analizzati sono state identificate 8 diverse varianti del nuovo coronavirus, tutte appartenenti al "tipo B", largamente diffuse in Europa.

Un caso di "variante inglese" è stato individuato anche in Abruzzo. Lo ha identificato l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise in un paziente della provincia di Chieti.