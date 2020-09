Ansa

Rimane stabile l'andamento dei contagi da coronavirus in Italia. Sono 1.869 i casi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 104.387 tamponi, con entrambi i dati in lieve calo rispetto al giorno prima. Tre i ricoveri in terapia intensiva in più, 17 i morti.

Il totale delle persone colpite da Covid sale così a 308.104. In diminuzione anche i decessi, 17 (ieri 20, giovedì erano 23), per un totale di 35.818.

I guariti nelle 24 ore sono 977 (contro i 954 di ieri), e sono in tutto 223.693.



È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.







La regione con più casi nelle ultime 24 ore è la Campania (+274), seguita dalla Lombardia (+256), il Lazio (+219) e il Veneto (+216). Nessuna regione a zero contagi, l'unica con un aumento a una cifra è il Molise (+5). A segnalare decessi sono Lombardia (4), Puglia (3), Liguria (2), Lazio (2), Calabria (2) e uno ciascuna Piemonte, Veneto, Toscana e Campania.

Il numero delle persone attualmente malate sale di altre 875 unità (ieri 938), per un totale che arriva a 48.593.



Crescita contenuta dei ricoveri: quelli in regime ordinario salgono di 9 unità, e sono 2.746, mentre le terapie intensive aumentano di 3, 247 in tutto.

Le persone in isolamento domiciliare sono 45.600, 863 più di ieri.

Coronavirus: 335mila casi nel mondo in un giorno

Nelle ultime 24 ore si sono avuti oltre 335mila nuovi casi di Covid nel mondo, il secondo numero maggiore registrato, dall'inizio della pandemia, dalla John Hopkins

University. È quindi salito ad oltre 32,5 milioni il numero totale dei casi di infezione in 188 Paesi, con gli Stati Uniti che con oltre 7 milioni di positivi rimane il Paese con il maggior numero di contagi e di decessi, circa 204mila. Al secondo posto l'India con 5,9 milioni di casi e oltre 93mila decessi, ed al terzo il Brasile, con 4,7 milioni di contagi ed oltre 140mila vittime. In Russia, sempre secondo i dati raccolti dal sito dell'università americana che dall'inizio sta seguendo l'andamento della pandemia, vi sono oltre 1,1 milioni di casi confermati e 20mila

vittime. Alti i numeri dei contagi in altri Paesi latino americani: 798mila casi e oltre 25mila morti in Colombia, 794mila casi e 32mila morti in Perù, 720mila casi e quasi 76mila morti in Messico.

In Europa, in Spagna, in piena seconda ondata, il numero dei positivi è salito a 716mila, con oltre 31mila decessi. E anche in Francia i numeri continuano a salire con 552mila casi ed oltre 31mila decessi.

Nel Regno Unito i casi sono 425mila con 42mila decessi.

Preoccupa la crescita dei casi di coronavirus nell'Europa centrale. Per il quarto giorno consecutivo la Slovacchia ha segnato un nuovo record di contagi, che nelle ultime 24 ore si attestano a 522. Martedì erano 338, un dato che già era senza precedenti. In questo piccolo paese vi sono stati finora 8.600 contagiati e 44 morti.

Nella vicina Repubblica Ceca, l'ultimo bollettino segnala 2.946 nuovi contagi, vicino al record del 7 settembre (3126 casi). In questo Paese vi sono stati finora 61.318 contagi e 581 morti.

Infine in Polonia nelle ultime 24 ore vi sono stati 1.584 nuovi casi, appena al di sotto del record di 1.587 contagi registrati il giorno precedente. In Polonia vi sono stati finora 85.980 casi e 2.424 morti per Covid-19.

Torna l'allarme coronavirus anche a New York: il numero di contagi nelle ultime 24 ore ha superato i mille casi per la prima volta dai primi di giugno. Lo ha reso noto il overnatore dello stato Andrew Cuomo, parlando di 1.005

contagi e quattro decessi. Le aree più colpite restano quelle di Brooklyn e del Queens.