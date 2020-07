Ansa / Epa

È stabile il numero dei nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia: sono 233, a fronte dei 230 di ieri. Le vittime sono invece 11, in diminuzione dopo le 20 di ieri. I casi totali salgono a 243.967, i morti arrivano a 35.028. I dati sono stati pubblicati dal Ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono ora 12.456 (-17), i guariti 196.483 (+237).



Dei 233 nuovi casi di contagio da coronavirus 55 (pari al 23,6%) sono stati registrati in Lombardia e Veneto, e 54 in Emilia Romagna.



I morti risultano così ripartiti: 3 in Lombardia, 2 in Emilia Romagna e Toscana, 1 in Piemonte, Liguria, Lazio e Campania. ​

Sono solo quattro le regioni in cui non è stato rilevato alcun nuovo caso: Sardegna, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata, oltre alla provincia autonoma di Trento.

Contagi in calo oggi nel Milanese, dove si sono registrati 8 casi di covid-19, di cui 3 in città. Questi i dati giornalieri sull'epidemia di coronavirus, forniti dalla Regione Lombardia. Ieri nella Città metropolitana i casi

accertati sono stati 20, di cui 13 a Milano.



Nel resto della Lombardia, le province con più contagi registrati oggi sono: Bergamo con 15 positivi (ieri 17), Brescia con 11 (5). Quattro contagi a Cremona (ieri 11), Lodi (1) e Varese (4). Poi seguono Monza e Brianza con 3 (rispetto ai 2 di ieri), Lecco con 2 (0) e Pavia con 2 (0). Infine con un contagio Como (ieri 4) e Mantova (4); e Sondrio con zero casi (1).

In Emilia Romagna dall'inizio dell'epidemia si sono registrati 29.087 casi di positività, 54 in più rispetto a ieri, di cui 30 persone asintomatiche individuate nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. I decessi sono stati due: una donna a Modena e una a Bologna. Lo ha comunicato l'ente regionale. La gran parte dei nuovi contagi sono riconducibili a focolai o a casi già noti e a persone rientrate dall'estero. I tamponi effettuati da ieri sono 5.554, per un totale di 568.779. A questi si aggiungono anche 1.536 test sierologici. I guariti salgono a 23.586 (+ 20): l'81% dei contagiati da inizio crisi. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.228 (30 in più di ieri).

Il numero totale di casi Covid-19 esaminati nel Lazio è arrivato oggi a 8.399. Lo ha reso noto la Regione su Facebook. Il numero di deceduti fin qui è pari a 849, mentre il numero totale di guariti è di 6.698. Sono

attualmente positive 852 persone, 175 sono ricoverate fuori dalla terapia intensiva e 9 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono invece in 668. E "La Asl Roma 3 ha disposto la chiusura di uno stabilimento balneare a Ostia in attesa delle verifiche sui contatti di un caso positivo di nazionalità del Bangladesh". Lo rende noto l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio.