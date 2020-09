COMMENTA E CONDIVIDI











Sembra stabilizzarsi il dato dei nuovi contagi da Covid-19 in Italia, con lievi fluttuazioni: oggi se ne registrano 1.434 (+64 rispetto a ieri), mentre sono 14 i decessi (+4). I tamponi processati sono stati 95.990 (ieri 92.403). Sono i numeri aggiornati del ministero della Salute, che fanno salire a 281.583 i casi di coronavirus accertati nel nostro Paese dall'inizio della pandemia e a 35.577 le vittime. In calo, rispetto a ieri, il numero dei dimessi: sono 471 (erano 563), per un totale di 211.272 persone guarite.

C'è una sola regione senza contagi: la Valle d'Aosta.

La Lombardia resta la regione con il maggior numero di nuovi contagiati: 218, di cui 39 debolmente positivi e 4 a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati sono stati 21.368 e il rapporto tra il numero dei tamponi effettuati e i positivi riscontrati è pari all'1,02%, spiega Regione Lombardia. I morti sono stati 3, per un totale di 16.891.

Nel Milanese si sono registrati 88 casi (-12), di cui 50 nel capoluogo (+7). Nelle altre province lombarde, i maggiori contagi si registrano a Brescia e a Varese con 24 casi (ieri nel Bresciano 30 e nel Varesotto 29). Poi ci sono Pavia con 16 casi (ieri 24), Monza e Brianza con 14 (25), Mantova con 13 (8) e Bergamo con 12 (9). Infine Cremona con 7 (ieri 4), Lodi con 5 (4), Lecco con 3 (5), Sondrio con 3 (2) e Como con 2 (14).

In Campania il dato è di 203 nuovi positivi di cui 43 casi di rientro (14 dalla Sardegna, 29 da Paesi esteri) e 17 contatti stretti diprecedenti casi di rientro, su 7.154 tamponi. Si registra anche un decesso.

Nel Lazio i nuovi positivi sono 175, in Piemonte 112.

In Emila-Romagna sono 110 i nuovi casi su 10.081 tamponi eseguiti. Si contano anche due decessi: una donna di 95 anni della provincia di Piacenza e un uomo di 87 anni della provincia di Modena. Dei nuovi 110 positivi, spiega la Regione, 53 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone e 40 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti.

In Puglia i nuovi casi sono 97, in Veneto 91, in Toscana 88.



In Sicilia sono 77 i nuovi contagi, su 4.783 tamponi. Gli attualmente positivi sono 1.527: di questi 105 sono ricoverati in ospedale e 15 sono in terapia intensiva. Il numero dei decessi resta fermo a 289.

In Sardegna si registrano 47 nuovi casi, 36 da attività di screening e 11 da sospetto diagnostico. La Regione conferma due nuovi decessi, che fanno salire a 138 il numero delle vittime sull'isola. Dall'ospedale Covid di Cagliari arriva la notizia che la Terapia Intensiva è al completo. "I posti nella Terapia intensiva dedicata ai pazienti affetti da coronavirus dell'ospedale Santissima Trinità sono esauriti, adesso stiamo pianificando l'apertura della seconda terapia che avevamo organizzato per i casi no covid" ha detto all'Ansa il direttore sanitario dell'ospedale Covid di Cagliari, Sergio Marracini. "Erano otto i posti disponibili nella prima terapia intensiva dedicata al Covid-19 - ha precisato - nella seconda ci sono altri otto posti. Dovevano servire per riprendere l'attività chirurgica all'interno dell'ospedale, avevamo programmato degli interventi. Adesso incontrerò i primari e vedrò come gestire il lavoro".

In Calabria i nuovi positivi sono 19, gli attualmente positivi sono 362.