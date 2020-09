I nuovi casi di Coronavirus in Italia sono in lieve aumento - Reuters

Lieve aumento dei casi di coronavirus in Italia dove si registrano 1.392 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Lo comunica il ministero della Salute nel consueto bollettino sull'emergenza coronavirus. Sono 14, invece, i nuovi decessi, in lieve calo rispetto ai 17 di ieri.

Le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva continuano ad aumentare: oggi sono 239, sette più di ieri.

Dall'inizio dell'epidemia i casi totali sono 300.897, 35.738 i decessi e 219.670 le guarigioni (967 più di ieri). L'incremento più alto nelle ultime 24 ore è nel Lazio (+238), seguito da Lombardia (+182), Campania (+156) e Veneto (+119).



In Sardegna nuovo lockdown a Orune (Nuoro)

L'impennata di contagi da Covid 19, con 52 positivi e oltre 150 persone in quarantena fiduciaria, ha convinto il Comune di Orune e la Prefettura di Nuoro a prendere misure drastiche per contenere la diffusione del virus. Bar, ristoranti ed esercizi commerciali del piccolo paese di circa 2.300 abitanti resteranno chiusi in via precauzionale per tutto il giorno, mentre i cittadini sono invitati ad uscire dal territorio solo in caso di comprovata necessità. Allevatori e agricoltori potranno spostarsi per lavoro nelle loro aziende, ma da soli. L'aumento dei casi aveva già portato il primo cittadino a rinviare l'apertura delle scuole al 5 ottobre, giorno in cui scadrà la nuova ordinanza. È stato poi confermato per domani l'arrivo in paese, da Cagliari, della task force dell'Ats che effettuerà tamponi a tappeto sulla popolazione, così come richiesto dal sindaco. Dagli esiti dello screening dipenderà l'allentamento o l'inasprimento delle misure anti contagi.

​Palermo, focolaio nella cittadella dei poveri



Sono 125 i positivi, su 422 tamponi effettuati, tra ospiti, personale e volontari delle diverse sedi della Missione di speranza e carità, la cittadella dei poveri di Palermo fondata da Biagio Conte. Lo rende noto il Comune. Le strutture sono state dichiarate zona rossa dal presidente della Regione siciliana. Fra i positivi risultano anche alcuni missionari nonchè personale e volontari esterni alla Missione che sono stati posti in isolamento domiciliare. Trentuno dei positivi, tutti asintomatici, sono stati trasferiti presso il Covid-Hotel regionale.



​Oms: "Record di casi settimanali, ma calano i morti"



Un numero record di due milioni di nuovi casi di Covid-19 è stato registrato nella settimana dal 14 al 20 settembre (+5% rispetto alla settimana precedente) , ma il numero dei decessi è sceso del 10%. Lo ha reso noto l'Organizzazione mondiale della Sanità. Con l'eccezione dell'Africa, in tutti i continenti si è registrato un aumento dei casi. Finora, nel mondo sono stati contati oltre 30,6 milioni di casi e 950.000 morti. "Si tratta - segnala l'istituto dell'Onu nel suo bollettino - del maggior incremento settimanale da quando è iniziata l'epidemia".



Nello stesso arco di tempo, il numero dei decessi è però sceso del 10%, con 37.700 vittime registrate. Le cifre si basano sui dati ufficiali dei vari Paesi, che però in molti casi rischiano di essere incompleti: diversi stati si testano solo i casi gravi, in altri i sistemi sanitari non sono in grado di contare tutte le persone infettate dal coronavirus. Secondo l'Oms, in Europa si registra il più forte aumento delle vittime (+27% sulla settimana precedente), mentre il continente americano ha il primato dei nuovi casi (+38%), ma registra un importante calo dei morti, -22%. In Africa, l'epidemia continua a rallentare, con un -12% di nuovi casi e un -16% di morti rispetto alla settimana precedente.

​Nuovo record negativo in Iran

Nuovo record negativo di contagi da coronavirus in Iran. Sono 3.712 i casi accertati nella ultime 24 ore, un dato che porta il totale nella Repubblica islamica a 429.193. Le nuove vittime sono 178. I decessi salgono in tutto a 24.656. I pazienti in terapia intensiva aumentano a 3.922, mentre quelli guariti crescono a 363.737. I test complessivi effettuati sono 3.800.619. Lo ha riferito nel suo bollettino quotidiano la portavoce del ministero della Salute iraniano Sima Lari.