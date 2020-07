COMMENTA E CONDIVIDI











"Ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza per il coronavirus dopo il 31 luglio", ha anticipato il premier Conte a margine della cerimonia per il funzionamento del Mose.

"Lo stato di emergenza - ha precisato il premier - serve per tenere sotto controllo il virus. Non è stato ancora deciso tutto, ma ragionevolmente si andrà in questa direzione". Secondo fonti di governo, citate dalle agenzie di stampa, la proroga dello stato di emergenza dovrebbe arrivare al 31 dicembre.

Va precisato inoltre che l'attuale stato di emergenza, proclamato lo scorso 31 gennaio, scade, o meglio termina, il 31 luglio. E dunque l'esecutivo a breve dovrà prendere una decisione. L'idea, appunto, è quello di prorogarlo almeno fino al prossimo 31 dicembre e visto come sta andando la pandemia - sia in Italia dove comunque siamo lontano dall'obiettivo di zero casi sia nel resto del mondo, dove la situazione si sta aggravando - non sembrano esservi alternative. Si tratta di un scenario che vede favorevole il M5S, a partire dal dicastero della scuola guidato da Lucia Azzolina, fino al Partito democratico. Più tiepida Italia Viva, che però davanti a ragioni sanitarie difficilmente si metterà di traverso.



La proroga dello stato d'emergenza "è una decisione collegiale che va prese in Cdm - ha spiegato ancora il premier -. Faccio solo una riflessione anticipatoria: l'eventuale proroga dello stato d'emergenza significa che siamo nella condizione di adottare misure necessarie, anche minimali. Non dovete sorprendervi, se non fosse prolungato non avremmo i mezzi necessari per intervenire, anche su territori circoscritti". Per questo, "ci avviamo verso la proroga della stato di emergenza" ha concluso Conte di fronte ai giornalisti.