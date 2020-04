COMMENTA E CONDIVIDI











La metà dei positivi al coronavirus, dall’inizio dell’epidemia, è guarito negli ultimi dieci giorni. Su circa 51mila tamponi effettuati da ieri, solo il 7,4% è risultato positivo e tuttavia bisogna tener ben presente - ha spiegato Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto dell'Organizzazione mondiale della Sanità - che nel nostro Paese "c'è una diminuzione delle curva, ma lenta, non netta". Sono i primi dati dell’aggiornamento quotidiano (insieme ai numeri dei giorni precedenti) reso noto da Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile. Ecco gli altri.

I nuovi contagi nel nostro Paese, rispetto a ieri, sono 1.195 (2.972 domenica, 1.941 lunedì e ieri 880). Preoccupa ancora Milano, dove la curva resta in ascesa, ma in Lombardia diminuiscono decessi e ricoverati e aumentano i guariti. La cifra totale degli attuali positivi accertati in Italia arriva a 95.962. Timori anche in Veneto, dove dalle diciassette di ieri pomeriggio alle otto di stamane si sono registrati 389 nuovi contagi (che portano il totale regionale di casi attualmente postitivi a 10.170).

Il numero dei decessi è 552 (domenica 525, lunedì 636 e ieri 604), 238 in Lombardia (in diminuzione).

I ricoverati nelle terapie intensive scendono a 3.693 (lunedì 3.898 e ieri 3.792). Mentre è in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi il 66% degli attuali contagiati (ieri 66%). I ricoveri in terapie intensive sono 1.257 in Lombardia (meno 48 rispetto a ieri).

Sempre rispetto a ieri, i guariti sono 2.099 (domenica 819, lunedì 1.022 e ieri 1.555), che è numero record, il più alto dall’inizio dell'epidemia.