Un premio giornalistico per i migliori "racconti" sulla disabilità: è l'iniziativa della Consulta per le persone in difficoltà di Torino, in collaborazione con il Master in giornalismo “Giorgio Bocca” dell’Università della città sabauda e il patrocinio di Ordine dei giornalisti del Piemonte, Città di Torino e Regione Piemonte, con la media partnership dell'agenzia Ansa.

L'obiettivo del concorso giornalistico è promuovere i temi della disabilità, dell'inclusione sociale e dell'accessibilità, coinvolgendo i giornalisti che tra il gennaio 2022 e il marzo 2023 hanno prodotto contenuti (servizi web o radio, inchieste, articoli, video, podcast... ) su questi temi. Il materiale dovrà arrivare alla segreteria del premio entro la mezzanotte del 30 marzo 2023.

Si può concorrere per tre categorie:

Il premio 3 dicembre – Paolo Osiride Ferrero (con riconoscimento economico di 4.000 euro) per il miglior articolo (cartaceo oppure online), servizio giornalistico, inchiesta di approfondimento, programma radiofonico, televisivo od online e reportage fotografico;

la menzione speciale “Associazione Angelo Burzi” per la miglior opera letteraria e di storytelling dedicata all’argomento (con riconoscimento economico di 1.500 euro) ovvero romanzo, opera di narrativa, racconto, saggio o podcast;

la menzione speciale in partnership con AccessiWay per il miglior contenuto web e social (con riconoscimento di una targa e di un’opera d’arte) intendendo come tale il contenuto testuale, visivo o audio che viene reso disponibile online e che l’utente incontra nell’ambito dell’utilizzo e dell’esperienza online sui siti web. Può includere testo, immagini, suoni e audio, video online e altri elementi inseriti all’interno di pagine web.

Il titolo del Premio porta con sé due elementi fondanti: il 3 Dicembre, la Giornata internazionale delle persone con disabilità, nata nel 1993 quando la Commissione Europea l’ha istituita fino a che, nel 2008, le Nazioni Unite hanno poi esteso la ricorrenza a tutto il mondo, e la figura di Paolo Osiride Ferrero, presidente storico della Consulta per le persone in difficoltà, eletto nel 1995 e alla quale si è dedicato per tutta la vita.

La giuria è presieduta da Luigi Contu, direttore dell’Ansa, coordinata da Fabrizio Vespa e composta da giornalisti. A questa si affianca il Comitato tecnico scientifico in cui sono presenti diverse personalità provenienti dal campo culturale e sociale.