ANSA

COMMENTA E CONDIVIDI













Si è conclusa alle ore 15 la seconda giornata di voto per le elezioni comunali 2023. Sono 41 le città al ballottaggio dopo il primo turno del 14 e 15 maggio, tra cui 7 capoluoghi di provincia: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona, Brindisi. Prima tornata delle amministrative, invece, in Sicilia (128 centri) e in Sardegna (39), con eventuali ballottaggi previsti domenica 11 e lunedì 12 giugno. Al via con gli scrutini, con i riflettori accesi su alcune partite chiave: a Vicenza il centrosinistra è leggermente in vantaggio, mentre il centrodestra è avanti ad Ancona, dove spera di espugnare la roccaforte avversaria. Le coalizioni d'opposizione cercano una difficile rimonta anche a Pisa, a Siena e a Massa.

Cresce l'astensione rispetto al primo turno, i dati arrivati al termine della prima giornata di voto registrano un'affluenza al 50,75%, mentre al momento si attesta attorno al 51%.

Siena

A Siena sono due donne a contendersi la poltrona di sindaco: Nicoletta Fabio per il centrodestra e Anna Ferretti per il centrosinistra. In vantaggio al momento è la coalizione espressione della maggioranza, con il 54 per cento dei voti, ma il dato è ancora parziale e relativo allo scrutinio di 7 sezioni su 50.



Massa

A Massa, quando restano da scrutinare solo 9 sezioni u 80, il centrodestra resta in netto vantaggio con il candidato Francesco Persiano oltre il 54%. Enzo Ricci, sostenuto dal centrosinistra, è fermo al 46%

Brinsisi

A Brindisi, unico capoluogo di provincia pugliese al voto, l'affluenza si è fermata al 43,81%. Al secondo turno delle precedenti amministrative, nel 2018, era al 40,63 %. Il dato è comunque in calo rispetto all'affluenza del primo turno del 14 e 15 maggio scorso (57,65%). I candidati sono Pino Marchionna, della coalizione unica di centrodestra, e Roberto Fusco in corsa con Pd e M5s. Al primo turno era in testa Marchionna, con il 44% delle preferenze, seguito da Roberto Fusco con il 33,32%. Nel Barese, dove si è votato in cinque comuni, l'affluenza si attesta invece al 55,52%, con Acquaviva delle Fonti che registra il dato migliore (66,72%). A Bisceglie, unico comune della Bat alle urne, l'affluenza ha sfiorato la metà dei votanti (49,77%).

Vicenza

L'affluenza definitiva dei ballottaggi per il Comune di Vicenza è del 52,7%. Hanno votato 46.931 aventi diritto, su 88.941. Si tratta di circa 400 persone in meno rispetto al primo turno, quando l'affluenza definitiva era stata del 54,20%.

Terni​

Cala drasticamente l'affluenza per il ballottaggio di Terni, con oltre il 13,5 in meno rispetto al 15 maggio. Lo riporta il portale Eligendo del ministero dell'Interno. Più contenuta invece la diminuzione di quanti si sono recati alle urne a Umbertide, l'altro comune umbro interessato dal doppio turno. I votanti - sempre secondo il dato definitivo del Viminale - sono stati il 62,59 per cento, il 7,21 in meno rispetto al primo turno.

Ancona

A metà scrutinio (52 sezioni su 99) ad Ancona è in vantaggio il candidato del centrodestra Daniele Silvetti con il 51,3% dei voti contro il 48,7% della candidata di centrosinistra Ida Simonella. I due sono separati da 495 voti (finora 9.778 per Silvetti contro i 9.283 per Simonella).

Catania

Alle elezioni comunali di Catania il candidato del centrodestra Enrico Tarantino è avanti negli exit poll (Noto sondaggi per Videoregione Sicilia) con una forbice compresa tra il 56% e il 60%. Segue, al secondo posto, il candidato del centrosinistra Maurizio Caserta con una forbice tra il 27,5% e il 31,5%.