Spazio alla colazione Coop nella Casa di Reclusione di Volterra. E' successo venerdì primo luglio, grazie alla iniziativa di Unicoop Firenze, che da oltre 10 anni collabora con la direzione del carcere per il progetto delle Cene Galeotte. Dopo tante cene, che hanno visto in cucina chef stellati e brigate composte dai detenuti, è toccato dunque alla colazione, che verrà "cucinata" da Luisanna Messeri e offerta da Unicoop Firenze alle oltre 160 persone che si trovano recluse nella struttura.

La colazione, preparata da 30 detenuti per altri 150 compagni, sarà un momento di incontro e di condivisione, nello spirito delle Cene Galeotte che a breve ripartiranno con altri appuntamenti.



Obiettivo: valorizzare ancora una volta l'esperienza della Casa di Reclusione di Volterra come luogo unico di integrazione e solidarietà e punto di riferimento per i più efficaci percorsi rieducativi. Così, dopo le colazioni nelle piazze toscane e nei principali centri commerciali toscani, la colazione arriva in carcere, come segno di inclusione.