Un senzatetto si ripara dal freddo a Roma - Ansa/Luciano Del Castillo

COMMENTA E CONDIVIDI











Un senza dimora, di età apparente tra i 50 e i 60 anni, è stato trovato morto stamattina nel parcheggio di un supermercato in via Aspertini, alla periferia di Roma. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della stazione Tor Bella Monaca, della polizia locale e il 118, ma per l'uomo non ci sarebbe stato nulla da fare. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza. Non si esclude, perciò, al momento un decesso per cause naturali forse collegato anche al freddo, viste le temperature frizzanti delle ultime notti nella Capitale. Sul posto per i rilievi, visto che l'uomo era sprovvisto di documenti, anche i militari Nucleo Investigativo di Frascati. La salma è stata trasportata all'ospedale di Tor Vergata a disposizione della procura di Tivoli.

Il precedente in Veneto

Appena ventiquattro ore fa, un altro senza dimora è stato trovato morto in un giardino pubblico a Verona, nei pressi di Porta Vescovo. Quando sono arrivati i sanitari del 118 la persona era già priva di vita. La causa del decesso, anche in questo caso, sarebbe da attribuire ad ipotermia. La vittima è un cittadino nigeriano di 45 anni; era seguito dalla Ronda della Carità, una Onlus veronese che dà assistenza ai poveri, portando loro pasti caldi e coperte per combattere il freddo in inverno. Da alcune notti la temperatura nelle città del Veneto si è fatta particolarmente rigida e questa potrebbe essere la causa del decesso dell'uomo, anche perché la zona è abitualmente frequentata da senzatetto ed emarginati.