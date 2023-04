COMMENTA E CONDIVIDI













Nel tardo pomeriggio di lunedì 3 aprile l’Ama ha chiuso l’impianto per il trattamento dei rifiuti di Rocca Cencia dopo anni di lamentele dei cittadini per l'aria maleodorante. «Un annuncio storico, atteso da anni» - ha riferito il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri in apertura della seduta odierna dell’Assemblea Capitolina - e «un successo collettivo».

L’impianto di trattamento meccanizzato biologico dei rifiuti di Rocca Cencia sarà svuotato entro massimo 21 giorni con un monitoraggio delle emissioni odorifere per «porre fine al disagio dei cittadini», ha detto Gualtieri. Secondo i piani del Comune, Rocca Cencia diventerà un sito di trasferenza, dove i rifiuti non andranno a terra ma dopo un passaggio intermedio ci sarà l'invio ai siti di trattamento finale. Sarà decisivo il Consiglio straordinario sui rifiuti della prossima settimana in cui si farà il punto sulla situazione di avanzamento del piano rifiuti. «Roma può voltare pagina e guardare avanti», ha concluso il Sindaco.

«La città non risentirà negativamente di questa chiusura», ha detto in aula l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi. «Le 400 tonnellate al giorno trattate direttamente a Rocca Cencia verranno smistate agli altri impianti e a grazie a questo meccanismo – continua Alfonsi – possiamo essere certi che non ci saranno emergenze nella raccolta dei rifiuti nei prossimi giorni».

Per i consiglieri capitolini di Roma Futura Giovanni Caudo e Tiziana Biolghini è finita la «lunga stagione di cattivi odori e inquinamento della vita e della salute dei cittadini” e si può procedere con la pulizia dell’impianto. Si tratta di «una giornata storica» per Mariano Angelucci, Presidente Turismo, Moda e Relazioni Internazionali di Roma, che lancia «un segnale forte a questo territorio».

Ma non tutti sono d’accordo con la decisione del Sindaco. «Con i cassonetti stracolmi e le festività pasquali alle porte, era proprio il caso di anticipare lo stop a Rocca Cencia?», scrive in una nota Paolo Ferrara, consigliere capitolino del Movimento 5 stelle e vicepresidente dell’Assemblea. Invece la Cgil è preoccupata per il futuro del personale dell’impianto e chiede un intervento immediato da parte di Ama e Comune di Roma in vista delle feste pasquali. «È fondamentale che facciano chiarezza sul futuro dell'intero settore impiantistico dell'azienda», ha detto il segretario Cgil di Roma e del Lazio Giancarlo Cenciarelli.