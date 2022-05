L'iniziativa di domenica 8 maggio 2022 - Archeoclub d'Italia

Dalla chiesa di Sant’Antonio de Nardis a L’Aquila, eretta nel Seicento e restaurata a nuovo per due volte, dopo il terremoto del 1703 e del 2009. Fino al gioiello in pietra del 1090, Santa Maria di Mili, tra le più antiche testimonianze di architettura religiosa normanna di Messina e di tutta la Sicilia. Passando per il santuario di Santa Maria del Sorbo, immerso nelle valli attorno Campagnano romano, edificato nel VI secolo per concessione del cardinale Orsini.

Domenica 8 Maggio torna “Chiese Aperte 2022”, l’evento nazionale, targato Archeoclub D’Italia, che prevede l’apertura straordinaria di edifici di culto, santuari, monasteri e conventi in tutta Italia. L’iniziativa, arrivata alla 28esima edizione e rilanciata in presenza dopo tre anni di stop, punta a far conoscere il patrimonio artistico della Penisola, con visite guidate e ingressi speciali anche in chiese non aperte al pubblico. In collaborazione con le diocesi di appartenenza, parteciperanno all’evento più di 60 chiese, da nord a sud. Le aperture saranno orientativamente dalle ore 9 alle ore 19.

“Nelle Marche parteciperanno ben 10 borghi, - ha detto Fortunata Flora Rizzo, vicepresidente nazionale di Archeoclub d’Italia e referente per “Chiese Aperte”, - e con questa iniziativa, come associazione, puntiamo anche al rilancio delle zone dell’Italia centrale colpite dal sisma del 2016”. Sarà possibile visitare, tra le altre, la chiesa di San Giovanni Battista a Marca di Camerino, Santa Maria delle Grazie a Castello di Cerreto, Santa Maria delle Vaccarecce a San Severino Marche e l’ex chiesa di San Sebastiano fuori le mura, a Belforte. L’edificio, oggi sconsacrato, “fu costruito nel 1479 – ha detto Fiorella Paino, presidente di Archeoclub D’Italia sede di Marca di Camerino, - e fu anche luogo di sosta per i pellegrini diretti a piedi verso il Santuario di Loreto”.

In Sicilia, nella diocesi di Cefalù, “Chiese Aperte” offrirà l’opportunità di compiere, dal vivo, un’escursione lungo 8 borghi del Parco nazionale delle Madonie, in cui saranno aperte 18 chiese. Archeoclub, in collaborazione con il Servizio Pastorale Turismo, Tempo Libero, Sport e Apostolato del Mare, e con il Patrocinio della diocesi, consentiranno al pubblico la visione delle opere realizzate dallo scultore carrarese Francesco del Mastro, sul territorio tra il 1510 e il 1535. Visitabili, tra le altre, la cattedrale, l’Annunziata, il Santuario di Gibilmanna a Cefalù, Badia e Santa Maria di Gesù a Caltavuturo. Le chiese che faranno parte dell’itinerario, saranno aperte al pubblico dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00 e grazie ai volontari di Archeoclub D’Italia, i cittadini verranno accompagnati nelle visite. Eventi anche ad Agrigento, Messina, Lentini.

Ci sarà anche la Puglia, con la chiesa di Santa Maria Greca a Corato e la chiesa di San Bernardino a Molfetta, con annesso Convento dei Minori Osservanti. Tanti gli eventi in Abruzzo dove saranno aperte, tra le altre, la chiesa rurale di Bolognano Vado del Ceraso nel Comune di Tocco da Casauria, in provincia di Pescara, a Guardiagrele nei pressi di Chieti, la chiesa di Santa Lucia de Strada e a Sulmona la chiesetta di San Gennaro di Pratola Peligna. A Reggio Calabria si potrà visitare il patrimonio artistico della chiesa di S. Pietro Apostolo, e in Campania il santuario dello Spirito Santo a Torre Annunziata e la Chiesa di S. Maria del Rifugio ad Avellino. Per il Lazio ci saranno Cassino con la chiesa extraurbana di Santa Scolastica del Riparo, e Terracina per ammirare il patrimonio storico ed artistico della chiesa di Santa Maria dell’Orazione e Morte, della del Purgatorio.