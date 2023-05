roger lo guarro

In occasione della Giornata internazionale della famiglia, è stata inaugurata a Napoli la seconda "Casa del Sorriso" in Italia di Fondazione Cesvi, struttura dedicata alla promozione dei diritti dell’infanzia e alla prevenzione di povertà educativa e trascuratezza, fornendo accoglienza, protezione e percorsi specifici per minori e famiglie.

Presente anche Cristina Parodi, storica ambasciatrice di CESVI e madrina dell’evento. Ospite dell’inaugurazione Amadeus, già presente all’apertura dello spazio di Bari, che ha preso parte al taglio del nastro in videocollegamento insieme alla moglie Giovanna Civitillo. La Casa del Sorriso di Napoli è nata anche grazie ai fondi – oltre 500mila euro – raccolti, a dicembre 2021 e nella prima settimana di gennaio 2022, nella trasmissione “I soliti Ignoti” condotta proprio da Amadeus su Rai1. CESVI attraverso il prezioso impegno di RAI per la sostenibilità – ESG ha così potuto intensificare le attività di supporto ai minori, portando anche in Italia il Programma Case del Sorriso: progetti specifici che mirano a costruire percorsi di protezione e rendere i più piccoli artefici del proprio futuro.

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) stima che nel mondo 55 milioni di persone sotto i 18 anni subiscano maltrattamenti. In Italia, oltre 400mila minori sono in carico ai servizi sociali, di cui oltre 77mila vittime di maltrattamenti, da quelli psicologici agli abusi sessuali. Secondo il Comune di Napoli, il 39% dei 5.267 bambini e ragazzi assistiti dai servizi sociali ha subito maltrattamenti, spesso in famiglia.

La Campania è la regione italiana in cui essere bambini è più rischioso: occupa la 20esima e ultima posizione nell’Indice regionale sul maltrattamento all’infanzia in Italia curato da CESVI, sia per quanto riguarda i fattori di rischio sia per la disponibilità di servizi di prevenzione e cura. La precedono Puglia (17esimo), Calabria (18esimo) e Sicilia (19esimo), mentre le regioni più virtuose sono Emilia-Romagna, Trentino Alto Adige, Veneto.