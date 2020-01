Senato, la Giunta per le immunità parlamentari

Alla fine il voto della Giunta del regolamento di venerdì scorso, grazie al sì decisivo della presidente Elisabetta Alberti Casellati, ha portato il caso Gregoretti nella Giunta per le immunità. Un voto che la maggioranza voleva rinviare a dopo le elezioni regionali, test cruciale per la posta in ballo in Calabria ma soprattutto in Emilia-Romagna, cui Matteo Salvini vuole dare una rilevanza nazionale. E un sì al processo del leader leghista - per presunto sequestro di persona su una nave della Guardia Costiera - sarebbe una carta pesante che l'ex ministro dell'Interno vorrebbe giocarsi, per apparire come l'"eroe sovranista" difensore dei confini. La votazione definitiva sarà comunque quella dell'aula di Palazzo Madama, ma oggi alle 17 la Giunta darà un'indirizzo politico alla successiva scelta dell'emiciclo.

Così Pd e M5s, decisi a ostacolare una "strumentalizzazione vittimistica" vantaggiosa per Salvini, sembrano decisi a disertare la riunione della Giunta pomeridiana. Alle 15 è fissata una riunione di maggioranza sul caso Gregoretti e questo è l'orientamento che sembra prevalere. Ma il voto in Giunta potrebbe essere ugualmente valido, perché su 22 componenti basta la presenza di 8 senatori per avere il numero legale. Che con ogni probabilità ci saranno. Oggi pomeriggio dovrebbero essere presenti infatti 4 senatori di Forza Italia (compreso il presidente della Giunta Maurizio Gasparri), che voteranno "No" nella tradizione ipergarantista del partito. Un "No" anche dal rappresentante in Giunta di Fratelli d'Italia. E siamo a 5 no. Sul fronte opposto ci saranno solo - vista l'assenza di Democratici e Pentastellati - i 5 "Sì" della Lega, perché Matteo Salvini, ora, ha chiesto ai suoi di votare per andare a processo.

«Oggi decidono se sono un criminale o meno - dice infatti Salvini al comizio elettorale per le regionali di Comacchio - e io prendo un detto della mia nonna: "Male non fare, paura non avere". Siccome devono essere i delinquenti ad aver paura del processo, io ribadisco: mandatemi a processo. Se devo andare in galera per difendere il mio Paese ci vado a testa alta». E cita lo scrittore satirico Giovannino Guareschi e il suo «"per rimanere liberi bisogna, a un bel momento, prendere senza esitare la via della prigione"». Quindi 5 sì contro 5 no. Ago della bilancia allora potrebbe essere l'ex grillino Dario De Falco. Uomo di mare, il senatore campano si scontrò duramente con Salvini sull'analogo caso della Diciotti, entrando in rotta di collisione col M5s, allora nella maggioranza grillo-leghista che fece quadrato salvando dal processo il ministro dell'Interno. «Quella di Salvini è una sceneggiata - commenta il comandante De Falco - però se lo chiede lui e la Lega vota sì, allora vota bene, perché a quel punto non può passare da martire», afferma.

A disertare l'auletta della Giunta saranno dunque i senatori di Pd, Leu, M5s e i renziani di Italia Viva. «Di certo il Pd non si farà dettare l'agenda da Salvini», commenta la dem Anna Rossomando. Una scelta tattica, che però nel Pd qualcuno, come Matteo Orfini, digerisce a stento, perché teme che l'elettorato non capisca un "No" al processo di Salvini. Indicativo che Mattia Santori, uno dei leader delle Sardine, manifesti il "Sì" suo e delle "sue" piazze al processo al leader della Lega. Nicola Zingaretti prova a spiegarla così: «Matteo Salvini sta usando ancora una volta un tema che riguarda la giustizia per motivi politici e personali. Lo ha fatto con il caso Diciotti e con il Russiagate - spiega il segretario del Pd - e sta costruendo un battage politico perché pretende l'impunità. Sempre lo stesso film, garantista su se stesso e giustizialista quando un suo avversario si trova ad incontrare la giustizia».