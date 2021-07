Ultimo ripasso prima di entrare al PalaAlpitur di Torino per un concorso della Sanità - Ansa

Nuovi casi di coronavirus in diminuzione, ma in proporzione aumentano i contagi causati da variante Delta e Kappa. "La maggior parte di questi casi è attribuibili a focolai circoscritti riportati in varie parti del paese"; è questo uno dei passaggi del report settimanale del report Iss-ministero della Salute sui dati del monitoraggio dal 21 al 27 giugno.

La variante Kappa - o B.1.617.1 - è uno dei nomi con cui si indica uno dei sottotipi della variante indiana, oggi nota come Delta, del Sars-Co-2. I due sottotipi hanno poche differenze, ma la Kappa si conosce al momento un po' meno, tanto che le autorità scientifiche non la considera tra le varianti 'di preoccupazione' come la Delta, ma solo 'di interesse'. "Poiché la variante Delta sta portando ad un aumento dei casi anche in Paesi con alta copertura vaccinale, è opportuno realizzare un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi", raccomanda l'Iss, che suggerisce anche di procedere con celerità alla copertura vaccinale.

Per i casi di infezione da virus Sars-Cov-2 "si conferma la diminuzione dell'incidenza, sia sull'intero territorio nazionale che in tutte le Regioni e Province autonome, con valori molto al di sotto della soglia di 50 casi per 100.000 abitanti ogni 7 giorni". Se si esegue il tracciamento, si può anche contenere l'evoluzione della pandemia.



Secondo i dati del flusso Iss "l'incidenza settimanale si attesta a 9 per 100.000 abitanti contro i 12 per 100.000 abitanti della rilevazione precedente (la settimana dal 13 al 20 giugno)".

Un altro elemento del report è la pressione sui servizi ospedalieri, che si conferma al di sotto della soglia critica in tutte le Regioni e Province autonome. Quindi tutte sono classificate a rischio basso. "Nessuna Regione e Provincia autonoma supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è 3%, sotto la soglia critica, con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 362 (22/06/2021) a 240 (29/06/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende ulteriormente (3%). Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 2.289 (22/06/2021) a 1.676 (29/06/2021)", si legge nel report. Solo "due Regioni, Sardegna e Puglia, riportano una allerta di resilienza, nessuna Regione riporta molteplici allerte", indica il report.



Si osserva una ulteriore diminuzione nel numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (1.578 vs 2.407 la settimana

precedente)". "La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è in lieve diminuzione (37,4% vs 39,5% la scorsa settimana) - si legge - Stabile la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (35,8% vs 35,5%). Infine, il 26,8% è stato diagnosticato attraverso attività di screening". "Per i tempi che intercorrono tra l'esposizione al patogeno e lo sviluppo di sintomi e tra questi e la diagnosi e successiva notifica, verosimilmente molti dei casi notificati in questa settimana hanno contratto l'infezione tra fine maggio ed inizio giugno", sottolinea il rapporto.

Buone notizie arrivano dalla Lombardia: "Oggi zero decessi per Covid in Lombardia, non succedeva dal 6 ottobre". Lo scrive l'assessora regionale al Welfare e vice presidente della Lombardia Letizia Moratti.